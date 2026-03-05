1000만 앞둔 ‘왕과 사는 남자’ 흥행에 출판계도 활력

초판본 단종애사 세트. 예스24 제공

1000만 관객 돌파를 앞두고 있는 영화 ‘왕과 사는 남자’의 흥행이 관련 도서에 대한 관심으로 이어지며 출판계에 활력을 불어넣고 있다.

5일 문화콘텐츠 플랫폼 예스24에 따르면 영화가 개봉한 지난달 4일 이후 한 달간 ‘단종’ 키워드 도서 판매량이 전년 동기 대비 2565.4% 증가했다.

단종의 비극적인 삶을 다룬 고전 소설 이광수의 단종애사가 특히 주목받고 있다. 영화 개봉 이후 다양한 출판사에서 출간된 단종애사 도서를 합산한 판매량은 전년 동기(2월4일~3월3일) 대비 약 80배 증가했다.

특히 새움출판사에서 올해 2월 출간한 단종애사는 현재 동일 제목 도서 가운데 판매 1위를 기록하고 있다. 해당 도서는 판매 시작 이후 영화 개봉 3주차(2월18~24일) 기준 전주 대비 336.8% 상승, 4주차(2월25일~3월3일)에는 18.1% 추가 상승하며 꾸준한 판매 흐름을 보였다.

종이책 기준으로는 예스24 2월 4주차 소설·시·희곡 분야 35위, 전자책은 소설 분야 28위에 올랐다.

1954년 박문출판의 오리지널 초판본 표지 디자인을 복원한 초판본 단종애사 에디션도 높은 관심을 받고 있다.

특히 예스24에서 단독 판매하는 단종으로부터 온 편지 굿즈 에디션이 포함된 초판본 단종애사 세트는 도서 단품 대비 약 2배 이상 판매가 높은 것으로 나타났다(2월26일~3월3일 기준). 주 구매층은 역사에 관심이 높은 4050세대로 전체 도서 구매자 중 64% 이상을 기록했으며, 30대 17.7%, 20대 11.8%로 전 연령대 고른 판매 분포를 보이고 있다.

어린이 역사 독서에서도 단종 관련 키워드가 눈에 띄게 인기를 얻고 있다.

어린이 역사서 어린 임금의 눈물은 단종 키워드 도서 판매 1위를 기록하며 전년 동기 대비 판매량이 4614.3% 증가했다. 또한 예스24 2월 4주차(2월23일~3월1일) 어린이 분야 베스트셀러 9위에 오르는 등 높은 관심을 받고 있다.

최근 출간된 벌거벗은 한국사 12, 비운의 남매, 단종과 경혜공주 역시 영화 개봉 3주차(2월18일~24일) 기준 직전 주 대비 판매량이 275% 증가하며 단종 이야기에 대한 관심을 반영했다.

영화 개봉 이후 단종 및 관련 역사서를 찾는 독자가 크게 늘며 판매량이 눈에 띄게 증가한 것으로 나타났다.

영화 왕과 사는 남자의 흥행은 특정 인물에 대한 관심을 넘어 단종이 살았던 시대와 역사적 배경에 대한 관심으로도 확장되는 모습이다. 실제 예스24에서는 단종 관련 도서뿐 아니라 조선 시대 완조사를 다룬 역사서 전반에서 판매 상승이 나타났다.

대표적으로 조선왕조실록3 세종·문종·단종은 전년 동기 대비 약 800%(약 9배) 판매 증가를 기록했으며, 단종의 비극적인 운명과 세종 시대 이후 왕실의 정치적 상황을 함께 조명한 단종의 비애 세종의 눈물 역시 같은 기간 약 2700%(약 28배) 상승했다. 이는 영화 속 이야기를 계기로 조선 왕실의 역사와 정치적 배경을 보다 깊이 이해하려는 독서 수요가 확대된 것으로 풀이된다.

조선영 도서사업본부장은 “영화나 드라마 등 문화 콘텐츠가 특정 역사 인물이나 사건에 대한 관심을 촉발하고, 이를 계기로 관련 도서를 찾아 읽는 독서 흐름이 꾸준히 나타나고 있다”고 말했다.

