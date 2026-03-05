‘신인 보이밴드’ 보이드, 데뷔 앨범 트랙리스트 공개…예약판매 시작

5인조 남성밴드 보이드(V01D)가 데뷔 앨범 트랙리스트를 공개하며 예약 판매를 시작했다.

지난 3일 선공개 타이틀곡 ‘락락’(ROCKROCK 樂樂) 발표 이후 오는 11일 쇼케이스에 이어 공개되는 미니 1집 ‘01’의 트랙리스트를 공개하며 데뷔 활동에 대한 관심이 집중되고 있다.

미니 1집 ‘01’은 그룹명 보이드(V01D)에 포함되어 있는 ‘01’과 맥락이 닿는다. No.1 밴드가 되고 싶다는 목표와 함께 시작 또는 처음을 뜻하는 숫자를 직관적으로 ‘01’이라는 숫자에 담아냈다.

단순한 데뷔작이 아닌 감정의 빈 공간에 존재를 새기는 팀의 시작을 알리는 선언이자, 음악·감정·서사가 하나로 이어지는 이 작품은 보이드가 앞으로 채워갈 세계의 첫 장으로서 의미가 있다.

미니 1집에는 본 타이틀곡인 ‘터그 오브 워’(Tug of War)를 비롯해 ‘락락’, 더 원(The One), 루나(LUNA) 총 4곡이 수록된다.

‘터그 오브 워’는 서정적이고 멜로디컬 한 느낌과 강렬하고 날 것 그대로의 감성, 두 가지를 모두 느낄 수 있는 록으로서 곡이 진행될수록 점점 벅차오르는 감동이 전해진다. ‘락락’이 멤버들의 곡 작업을 통해 완성된 것처럼 ‘터그 오브 워’ 또한 보이드 멤버가 작곡가 B-rock과 함께 노랫말을 쓰고 편곡에 참여해 음악적 역량을 발휘했다.

수록곡 ‘더 원’은 여러 아티스트들의 앨범 프로듀서로 활동한 OneTop의 곡에 보이드 멤버들이 노랫말 작업을 함께 했다. 보이드가 가진 청량한 에너지와 밴드 라이브의 속도감을 느낄 수 있는 곡이다. 친근한 멜로디와 밴드 사운드 특유의 생동감이 균형을 이루며 동시에 앞으로 펼쳐질 보이드의 음악적 밀도에 기대감을 높이는 트랙이다.

‘루나’는 압도적인 기타 사운드를 기반으로 화려한 베이스와 몽환적인 신시사이저, 드럼 플레이가 격렬하게 이루어져 격한 감성으로 이어지는 ‘이모코어’(Emo-core) 트랙이다. 감성 짙은 가사와 대비되는 에너지 넘치는 사운드는 곡의 편곡과 더불어 폭발하듯 애틋한 사랑의 감정을날카롭게 표현한 곡으로 보이드 멤버가 노랫말 작업에 참여했다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

