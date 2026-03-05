임수정, 하정우와 ‘건물주’ 부부 택한 이유…“장르적 확장 원했다”

배우 임수정이 차기작으로 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’을 선택한 이유를 밝혔다.

오는 14일 첫 방송되는 드라마 ‘대한민국에서 건물주 되는 법’(tvN)은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린다. 배우 하정우·임수정·김준한·정수정·심은경의 연기 시너지를 예고했다.

임수정은 주인공 기수종(하정우)의 강단 있는 아내 김선 역을 맡았다. 김선은 위기의 순간에도 침착함을 잃지 않고 상황을 해결해가는 인물이다. 영끌(영혼까지 끌어모아 대출)로 건물을 매입한 남편이 수상한 행동을 보이고 김선은 이상함을 감지한다. 그리고 딸과 가정을 위해 움직이면서 극을 예측불가한 방향으로 이끈다.

임수정은 드라마를 선택한 이유를 장르적 도전이라고 밝혔다. 출연 결심 이유에 대해 “최근 몇 년 동안 필모그래피 속 작품들이 장르적으로 확장되기를 원했다. 영화 거미집·파인: 촌뜨기들(디즈니+) 그리고 이번 작품까지 저에게는 하나의 챕터 안에 있는 작품들”이라고 말했다.

이어 “전형적인 악인이 아닌, 우리와 같은 보통 사람이 어떠한 선택을 거쳐 점차 변화해가는지를 흥미롭게 그려냈다는 점에서 매력적이라고 생각했다”고 덧붙였다. 건물을 둘러싼 사람들의 욕망을 그려낼 이번 작품에서 임수정의 또 다른 얼굴이 나올 전망이다.



자신이 연기한 김선 캐릭터를 두고는 “건물보다 딸과 가족이 더 중요하다는 신념을 갖고 있는 인물이다. 어느 순간부터는 남편 기수종을 도와 사건에 가담하게 된다. 평소에는 티격태격하던 두 사람이지만 김선이 가족을 지켜야 한다고 판단하는 순간 남편과 합을 맞추는 흥미진진한 장면들이 펼쳐진다”고 소개했다.

그러면서 “이러한 김선의 행동들이 블랙코미디 장르의 오묘한 리듬감을 만들고 극 전개에 서스펜스를 더하게 된다. 보실 때 서늘한 긴장감이 들면서도 묘하게 웃음이 나실 것 같다”고 설명해 부부의 뜻밖의 공조가 어떻게 펼쳐질지 궁금증을 더했다.

드라마 관전포인트로는 “매력적인 배우들이 연기하는, 지금껏 보지 못한 새로운 캐릭터들을 지켜보는 재미가 있을 것 같다”고 꼽았다. 임수정이 선택한 김선이 평범하지만 결코 예상치 못한 선택을 이어가는 인물이기에 드라마에서 펼쳐질 배우들의 캐릭터 퍼레이드와 연기 앙상블을 향한 기대감을 더욱 높였다.

