“급여 3주일 내 실감할 거예요… 더 건강해진 우리 고양이를”

“섭취 후 3주 이내 반려묘의 건강한 변화를 경험할 수 있다.”

글로벌 펫푸드 기업 네슬레 퓨리나의 수퍼 프리미엄 맞춤 영양식 브랜드 ‘퓨리나 원(ONE)’이 신제품 2종을 출시한다고 5일 밝혔다. 브랜드 측은 “반려묘의 생애주기와 건강상태에 맞춰 개발한 맞춤형 영양식으로, 반려묘의 면역건강을 도움을 준다”고 자신했다.

네슬레 퓨리나의 독보적 기술력으로 균형 있는 영양설계를 완성한 퓨리나 원은 항산화 작용으로 세포 보호를 돕는 비타민 C와 E, 최적의 면역체계 유지에 도움을 주는 베타글루칸, 피부 건강을 지키는데 도움을 주는 오메가 3&6를 함유했다.

신제품 ‘퓨리나 원 캣 성묘용 닭고기’는 고양이가 선호하는 닭고기, 특히 신선한 순 살코기를 주원료로 사용해 기호성과 영양 흡수율을 높였다. 장 건강에 유익한 프리바이오틱스 식이섬유를 더해 소화 건강에 도움을 준다. 또한 바삭한 식감의 키블로 구강 관리에 효과적이다.

또 다른 신제품 ‘퓨리나 원 캣 장과 피부건강’은 연어와 참치를 주원료로, 순 살코기를 제 1원료로 사용해 소화흡수율을 높였다. 아울러 프리바이오틱스 식이섬유를 함유해 장내 유익균 균형유지에 도움을 주고, 오메가-3 와 비타민 E를 함유해 민감할 수 있는 피부 건강 유지에 도움을 줄 수 있다.

이번 신제품 2종은 퓨리나 펫케어 공식몰 등 여러 온라인 및 오프라인 판매처에서 구매할 수 있다.

네슬레 퓨리나 관계자는 “이번 신제품 출시로 퓨리나 원의 라인업을 확장, 소비자 선택의 폭을 넓혔다”며 “앞으로도 반려묘의 건강과 생애주기를 고려한 맞춤형 영양식단으로 반려동물의 건강 증진과 반려인의 만족도를 높이겠다”고 말했다.

한편 네슬레 퓨리나는 글로벌 캣푸드 제품 판매 1위를 기록하고 있다.

