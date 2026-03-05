‘대성 소속사’ 알앤디컴퍼니, 드림어스컴퍼니 투자 유치

알앤디컴퍼니(RND Company)가 드림어스컴퍼니와 손잡고 사업 확장에 나선다.

5일 알앤디컴퍼니는 음악 IP 올인원 성장 파트너 기업 드림어스컴퍼니로부터 전략적 투자를 유치했다고 밝혔다.

드림어스컴퍼니는 이번 투자를 통해 알앤디컴퍼니의 전문적인 아티스트 매니지먼트 역량을 포함한 음원 유통과 마케팅, 공연, MD, 팬 플랫폼까지 이어지는 음악 IP 풀밸류체인을 함께 구축해 나갈 계획이다.

알앤디컴퍼니는 지난 2021년 설립된 아티스트 제작 매니지먼트 전문회사로, 빅뱅 멤버 대성(DAESUNG)을 비롯해 리사, 키썸, 남유정 등이 소속돼 있다. 특히 대성 전담 조직인 ‘D-LABLE(디레이블)’을 중심으로 음악 활동은 물론, 공연, MD 등 글로벌 프로젝트를 꾸준히 진행해 왔다. 또한 백호, 경서, 리베란테, 롱샷(LNGSHOT) 등의 아티스트와 파트너쉽을 맺고 활동을 지원하는 전문 매니지먼트사다.

이뿐만 아니라 아티스트와의 수평적 협력 관계를 기반으로 크리에이티브에만 집중할 수 있는 환경 구축에 힘을 쏟고 있으며, 이번 투자를 통해 음원·음반 유통, 국내외 공연 기획, 아티스트 특화 MD 제작, 팬 커뮤니티 및 플랫폼 서비스 등 다양한 영역에서 드림어스컴퍼니와 함께 시너지를 보여줄 예정이다.

알앤디컴퍼니 최승용 대표는 “아티스트가 50대, 60대까지도 팬들과 지속적으로 소통하며 음악을 이어갈 수 있는 환경을 만드는 것이 우리의 비전”이라며 “드림어스컴퍼니와 함께 더 장기적이고 입체적인 성장을 만들 것”이라고 말했다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

