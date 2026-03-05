“약속했으니까” 방탄소년단 컴백라이브, 전세계 아미와 함께

그룹 방탄소년단의 컴백라이브 ‘아리랑’ 예고편이 공개됐다.

오는 21일 오후 8시 넷플릭스가 단독 생중계하는 <BTS 컴백 라이브: ARIRANG>을 향한 전 세계 관심이 쏟아지는 가운데 멤버들이 기대감을 나타냈다.

방탄소년단은 오는 20일 3년 9개월 만에 다섯 번째 정규 앨범 ‘ARIRANG(아리랑)’을 발표한다. 티저 예고편 속 방탄소년단 RM, 진, 슈가, 제이홉, 지민, 뷔, 정국은 언제나 큰 사랑을 보내주고 상호 보완적인 관계인 ‘아미(ARMY, 팬덤명)’에 대한 무한 사랑을 표현하고 있다. “팬들에게 꼭 돌아오겠다고 약속했어요”라는 RM부터 “와 진짜 보고 싶다”라는 정국의 한 마디 한 마디에 진심이 녹아 있다. “하나하나 뭔가가 달라진다는 느낌을 받았어요”라는 뷔와 “저희 일곱명이 함께 길을 계속 걸어갈 수 있고 계속 헤엄쳐나갈 수 있다고 생각합니다”​라는 RM고 말한다.

공개된 티저 포스터는 웅장한 광화문을 뒤로 한 채 서 있는 방탄소년단의 강렬한 아우라가 인상적이다. 한국의 전통이 담겨 있는 서울 광화문에서 시작, 넷플릭스를 통해 전 세계 송출되는 방탄소년단과 팬들의 벅찬 만남이 기대를 더한다. 오는 21일 오후 8시 서울 광화문 광장 일대에서 열리는 ‘BTS 컴백 라이브: ARIRANG’는 넷플릭스를 통해 전 세계 단독 생중계 된다.

넷플릭스가 한국에서 전 세계로 송출하는 최초의 라이브 이벤트이자 넷플릭스가 최초로 중계하는 음악 공연이 될 예정이다. 넷플릭스 유료 회원이라면 누구나 가장 가까운데서 방탄소년단의 컴백 무대를 즐길 수 있다. 넷플릭스는 전 세계 회원들의 취향에 맞는 영화, 시리즈, 예능 콘텐츠로 몰입감을 선사해왔으며, 라이브 콘텐츠로 엔터테인먼트 경험을 확장하고 있다.

에미상, 그래미, 오스카, 미국 슈퍼볼 하프타임쇼, 2012년 런던올림픽 개막식, 마돈나, 비욘세, 리아나의 공연 등 세계 최정상급 무대를 연출한 ‘라이브 연출 거장’ 해미시 해밀턴 감독이 공연을 진두지휘한다. 단순한 공연 중계가 아닌 무대 위 움직임과 감정선까지 따라가는 새로운 라이브 공연 시청 경험이 펼쳐질 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

