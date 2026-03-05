SM C&C, 리메이크 판 키운다...'SM:ALL ROOM' 첫 주자 송지우 '봄비'

SM C&C 제공

SM C&C 아티스트가 리메이크 프로젝트로 새로운 음악을 선보인다.

소속사 SM C&C는 5일 SBS '우리들의 발라드' 출신 송지우의 커밍순 포스터를 공개하고 리메이크 신곡 발매 소식을 알렸다.

공개된 포스터는 어둠 속 푸른빛이 번지는 빗길 위로 떨어진 빗방울이 물보라를 일으키는 장면을 담아 몽환적이면서도 감성적인 분위기를 자아낸다.

여기에 곡명 '봄비(Spring Rain)'와 'SM:ALL ROOM Season 01', 발매 일시 '2026.03.10 6PM', 'COMING SOON' 등의 문구가 더해져 리메이크 신곡에 대한 기대감을 더욱 끌어올렸다.

SM C&C의 708090 리메이크 프로젝트 'SM:ALL ROOM'은 명곡의 온도를 오늘의 감성으로 불러와 시대를 넘어 다시 설레는 순간을 만들어내는 프로젝트다.

송지우가 리메이크하는 '봄비'는 1970년대 발표된 가수 이은하의 대표곡으로, 서정적인 멜로디와 섬세한 감성이 어우러지며 오랜 시간 사랑받아 온 명곡이다.

송지우의 '봄비'로 문을 연 'SM:ALL ROOM'은 올 한 해, 오래도록 사랑받아 온 708090의 명곡들을 각기 다른 ROOM에서 또 다른 장르와 감성으로 새롭게 재탄생시킬 예정이다.

SM C&C의 708090 리메이크 프로젝트 'SM:ALL ROOM' 첫 번째 신곡인 송지우의 '봄비'는 오는 10일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.

