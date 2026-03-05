‘압도적 1강’ 다니엘 산체스, PBA 월드챔피언십까지 석권할 수 있을까

사진=PBA 제공

‘스페인 전설’ 다니엘 산체스(웰컴저축은행)가 월드챔피언십까지 석권할 수 있을까.

프로당구협회(PBA)는 6일부터 15일까지 열흘간 제주특별자치도 제주시 한라체육관에서 프로당구 2025-2026시즌 왕중왕전 ‘하나카드 하나캐피탈 제주특별자치도 PBA-LPBA 월드챔피언십’(이하 월드챔피언십)을 개최한다.

올해에도 제주에서 열리는 월드챔피언십은 한 시즌의 모든 정규투어를 마친 후 열리는 ‘왕중왕전’ 격의 대회로, 상금랭킹 상위 32인만 참가할 수 있다. 왕중왕전에 걸맞게 PBA 우승상금은 2억원이며, 한 경기 최고 애버리지를 기록한 선수에게 주어지는 ‘웰컴톱랭킹’ 상금은 정규투어 대비 2배 늘어난 800만원이다.

이번 월드챔피언십에선 조별리그 방식이 ’그룹 스위스 스테이지’로 개편됐다. ‘그룹 스위스 스테이지’는 조별리그 첫 경기 결과에 따라 승자조와 패자조로 나눠지고, 승자조에서 승리한 선수(2승)는 16강 진출, 패자조에서 2패를 거둔 선수는 탈락한다. 승자조 패배 선수와 패배조 승자 선수(이상 1승1패)가 최종전을 통해 남은 16강 진출자를 가린다.

이번 월드챔피언십에서 산체스가 우승을 달성할 수 있을지 관심이 집중된다. 산체스는 이번 시즌 진행된 9회의 정규투어에서 2회 우승, 3회 준우승을 달성하며 랭킹 1위(3억 1,550만원/387,500점) 자리를 굳건히 지키고 있다.

산체스가 월드챔피언십 우승을 기록할 경우, PBA 단일 시즌 기록을 대거 갈아치운다. 먼저 산체스가 월드챔피언십에서 우승할 시, 프레드릭 쿠드롱이 PBA 단일 시즌 최고 상금인 5억 650만원(2021-22시즌)을 넘는 5억 1,550만원을 달성하게 된다. 아울러 단일 시즌 최고 포인트 역시 쿠드롱의 521,000점을 넘는 587,500점을 기록한다.

다만 산체스는 월드챔피언십과 연이 유독 없다. PBA 데뷔 시즌인 2023-24시즌에는 월드챔피언십 진출에 실패했고, 지난 시즌에는 조별리그에서 탈락했다. A조 1번 시드인 산체스는 오는 7일 밤 9시30분 조건휘(SK렌터카)와 첫 경기를 가진다. 같은 시간 A조 2번 시드 세미 사이그너(튀르키예·웰컴저축은행)는 팀동료 김종원과 격돌한다.

E조는 이번 대회 죽음의 조로 평가받는다. E조에는 2차 투어(하나카드 챔피언십) 우승자 다비드 마르티네스(스페인·크라운해태)를 비롯해 강동궁(SK렌터카) 김재근(크라운해태) 하비에르 팔라손(스페인·휴온스)이 한 조에 묶였다. 마르티네스-팔라손, 강동궁-김재근 경기는 7일 저녁 7시에 열린다.

G조 역시 강자들이 몰려 있다. G조는 ‘최연소 챔프’ 김영원(하림)을 비롯해 마민껌(베트남·NH농협카드) 이상용 김준태(하림)가 한 조에 배정됐다. G조는 김영원-김준태, 마민껌-이상용의 첫 경기가 펼쳐지며 7일 저녁 7시에 열린다. H조는 무라트 나지 초클루(튀르키예·하나카드) 조재호(NH농협카드) 로빈슨 모랄레스(콜롬비아·휴온스) 김현우(NH농협카드)로 구성됐다. 초클루-김현우, 조재호-모랄레스의 H조 첫 경기는 개막식(7일 오후 1시30분) 이후 오후 2시부터 시작한다.

한편 월드챔피언십 PBA 조별리그는 7일 첫 경기에 이어 9일에는 승자조/패자조 경기가 이어진다. 10일에는 1승1패 선수간의 최종전이 진행된다. 12일에는 PBA 16강이 펼쳐지며, 13일 8강, 14일 준결승에 이어 15일 저녁 8시30분에는 대망의 PBA 결승이 열린다.

