959만 돌파 ‘왕과 사는 남자’, 천만 사극 탄생 임박

영화 ‘왕과 사는 남자’가 1000만 관객 돌파를 눈앞에 두고 카운트다운에 돌입했다. 이르면 금요일께 1000만 고지를 밟을 것으로 전망된다.

5일 영화진흥위원회 영화관입장권 통합전산망에 따르면 왕과 사는 남자는 전일 하루 동안 18만9640명의 관객을 동원했다. 누적 관객 수는 959만7458명으로, 1000만까지는 약 40만 명만을 남겨두고 있다.

빠른 속도로 900만 관객을 돌파한 뒤 잠시 숨 고르기에 들어간 모양새지만 여전히 꾸준한 관객 유입이 이어지고 있다. 입소문과 재관람 열기가 더해지며 극장가는 축제 분위기다.

영화 측은 1000만 관객 돌파를 기념한 이벤트도 준비 중이다. 배우들의 스케줄에 맞춰 구체적인 일정을 조율하고 있는 것으로 전해졌다.

왕과 사는 남자가 1000만 관객을 달성할 경우 2026년 첫 영화이자 ‘범죄도시4’(2024) 이후 약 2년 만에 탄생하는 1000만 영화가 된다. 역대 34번째이며, 한국 영화로는 25번째 기록이다. 또한 사극 장르로는 ‘왕의 남자’(2005), ‘광해, 왕이 된 남자’(2012), ‘명량’(2014)에 이어 네 번째 1000만 사극으로 이름을 올리게 된다.

왕과 사는 남자는 1457년 청령포를 배경으로 마을의 부흥을 위해 스스로 유배지를 택한 촌장 엄흥도(유해진)와 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 단종 이홍위(박지훈)의 이야기를 그린 작품이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

