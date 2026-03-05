‘15곡’이 한 번에…임영웅, 빌보드 코리아 점령

가수 임영웅. 물고기뮤직 제공

가수 임영웅이 빌보드 코리아 차트에서 15곡을 동시에 진입시키며 독보적인 음원 파워를 다시 한번 입증했다.

5일 가요계에 따르면3월 1주 차 빌보드 코리아 발표에서 임영웅은 메인 차트인 빌보드 코리아 핫100에 총 15곡을 올렸다. 이로써 14주 연속 차트인 기록도 이어가며 국내외 아티스트를 통틀어 보기 드문 성과를 달성했다.

글로벌 차트에서의 존재감은 뚜렷했다. 임영웅은 빌보드 코리아 글로벌 K-송즈 톱100에도 15곡을 진입시키며 글로벌 영향력을 과시했다. 해당 차트는 전 세계 스트리밍 및 음원 판매 데이터를 기반으로 집계되는 지표로, K-뮤직의 해외 소비 흐름을 보여준다.

빌보드 코리아 핫100은 한국 내에서 가장 많이 소비된 곡을 집계하는 국내 중심 송즈 차트다. 언어 구분 없이 한국 대중이 실제로 가장 많이 듣는 음악을 반영한다는 점에서 의미가 크다.

이번 핫 100 차트에서는 ‘순간을 영원처럼’, ‘사랑은 늘 도망가’, ‘들꽃이 될게요’, ‘그댈 위한 멜로디’, ‘우리들의 블루스’, ‘비가와서’, ‘답장을 보낸지’, ‘ULSSIGU’, ‘다시 만날 수 있을까’, ‘Wonderful Life’, ‘알겠어요 미안해요’, ‘돌아보지 마세요’, ‘나는 HERO’, ‘우리에게 안녕’, ‘천국보다 아름다운’까지 총 15곡이 이름을 올렸다.

글로벌 K-송즈 차트에서도 ‘순간을 영원처럼’을 시작으로 ‘사랑은 늘 도망가’, ‘들꽃이 될게요’, ‘그댈 위한 멜로디’, ‘우리들의 블루스’, ‘비가와서’, ‘다시 만날 수 있을까’, ‘답장을 보낸지’, ‘ULSSIGU’, ‘Wonderful Life’, ‘알겠어요 미안해요’, ‘돌아보지 마세요’, ‘나는야 HERO’, ‘천국보다 아름다운’, ‘우리에게 안녕’까지 15곡이 톱100에 진입했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

