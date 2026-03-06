“여성 등 고용취약계층 돕는다”… 에어비앤비, 제주올레 등에 3.3억 기부

최순덕 할망숙소 호스트, 서가연 에어비앤비 코리아 컨트리 매니저, 안은주 제주올레 대표, 김순희 할망숙소 호스트(왼쪽부터)가 에어비앤비 커뮤니티 펀드 기부금 전달식에서 기념사진을 찍고 있다. 박재림 기자

숙박공유 플랫폼 에어비앤비(Airbnb)가 여성의 경제적 기반 강화 및 커뮤니티 활성화를 위해 3개 사단법인 단체에 총 23만 달러(약 3억3000만원)를 지원한다.

6일 에어비앤비는 올해 커뮤니티 펀드의 국내 지원 대상으로 제주올레, 제주사회적경제네트워크, 한국해비타트를 선정했다고 밝혔다. 에어비앤비의 커뮤니티 펀드는 2020년에 개설, 지금까지 약 70개국 640개 이상 단체를 도왔으며 2030년까지 총 1억 달러 기부를 목표로 한다.

제주올레는 제주 올레 길 27개 코스를 운영·관리하는 비영리 민간단체다. 에어비앤비가 전할 15만 달러(약 2억1750만원) 기부금은 단체가 제주 시니어 여성들과 추진한 ‘할망숙소’ 프로젝트 지원에 쓰일 예정이다.

할망숙소는 올레길 인근 마을 할머니들이 쓰지 않는 빈방을 여행자에게 숙소로 제공하는 형태로, 제주올레와 에어비앤비는 시니어 호스트의 운영 부담을 덜기 위해 인근의 숙련된 호스트가 숙소 운영을 돕는 에어비앤비 ‘공동 호스트 네트워크’를 연계한다는 계획이다.

기부금 전달식은 전날 에어비앤비 ‘대한민국 방방곡곡: 지역에 머물게 하는 공간·콘텐츠·사람’ 비전포럼 현장에서 진행됐다. 수학 선생님 출신의 해녀 김순희 호스트를 비롯해 새롭게 할망숙소를 운영할 시니어 여성들이 직접 자리해 의미를 더했다.

에어비앤비는 제주사회적경제네트워크와 한국해비타트에 각각 4만 달러(약 5800만원)를 전달했다. 제주사회적경제네트워크는 이 기부금을 활용해 여성, 청년, 장애인 등 고용 취약계층에게 일자리를 제공하는 지역 내 사회적 기업 및 공익 단체들의 프로젝트를 도울 예정이다. 한국해비타트는 여성 한부모 가정을 위한 주거 환경 개선 사업에 기부금을 사용한다.

안은주 제주올레 대표이사는 “에어비앤비와의 협력을 통해 시니어 여성 호스트들이 경험과 역량을 발휘하며 인생의 전환점을 맞이하길 바란다”며 “할망숙소가 단순한 숙소를 넘어 여행자가 지역의 일상을 가장 가까이에서 느끼는 ‘머무는 여행’의 출발점으로 자리매김하고, 제주 여행의 새로운 전기가 마련되기를 희망한다”고 말했다.

강호진 제주사회적경제네트워크 상임대표는 “이번 기금은 고용 취약계층의 자립을 돕는 소중한 마중물이 될 것”이라며 “지역 공익 단체들과 긴밀히 협력해 일자리 창출을 위한 생태계 강화에 힘쓰겠다”고 전했다.

이광회 한국해비타트 사무총장은 “안전한 보금자리는 자립을 향한 첫 단추”라며 “이번 에어비앤비의 지원이 여성 한부모 가정이 삶의 기반을 다지고 미래를 준비하는 데 든든한 디딤돌이 되기를 기대한다”고 말했다.

서가연 에어비앤비 코리아 컨트리 매니저는 “오는 8일 세계 여성의 날을 맞아 여성의 경제적 기반과 지역 커뮤니티의 지속 가능한 성장을 지원하는 국내 파트너들과 커뮤니티 펀드의 뜻을 함께 나누게 돼 뜻깊다”며 “이번 지원이 여성 등 취약계층을 아우르는 지역사회의 포용적 발전을 일구는 밑거름이 되길 바란다”고 기대했다.

한편 에어비앤비는 올해 커뮤니티 펀드를 통해 한국을 포함한 전 세계 25개국 130여 개 단체에 약 1000만 달러(145억원)를 지원할 계획이다. 핵심 지원 분야는 경제적 역량 강화, 지속가능 관광 및 지역 관광, 환경 지속가능성, 학대 및 착취 근절이다.

제주=박재림 기자 jamie@segye.com

