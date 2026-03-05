[WBC 스타트⑤] ‘오타니 vs 저지’ 역대급 엔트리 즐비한 WBC… 한국의 위치는?

사진=AP/뉴시스

전 세계 야구 팬들의 시선이 한곳으로 쏠린다. 이름만 들어도 가슴이 뛰는 메이저리거들이 2026 WBC 현장에 모인다. 일본의 오타니 쇼헤이(LA다저스), 미국의 애런 저지(뉴욕 양키스)를 비롯한 슈퍼스타들이 대거 출전한다. 별들의 전쟁 속 한국도 도전장을 내민다. 다시 한 번 세계 무대에서 위상을 증명하기 위한 여정을 시작한다.

메이저리그(MLB) 공식 홈페이지 MLB닷컴은 대회를 앞두고 파워랭킹을 발표했다. 일본이 1위, 미국이 2위다. 한국은 7위를 차지했다. MLB닷컴은 “일본은 WBC에서 세 차례 우승했고, 현재 세계랭킹 1위”라고 짚었다.

오타니의 존재감이 묵직하다. 오타니는 2023년 대회서 투타를 겸업하며 일본의 우승을 이끌었다. 미국과의 결승전서 한솥밥을 먹던 마이크 트라우트(LA 에인절스)를 삼진으로 돌려세우며 우승을 확정했던 명장면은 아직도 회자된다. 이번에는 타자로만 출전하지만, 그 이름만으로도 일본은 가장 강력한 우승 후보다. 마운드에는 MLB 정상급 투수로 자리 잡은 야마모토 요시노부(다저스)가 버티고 있다. 투타의 균형과 큰 경기 경험을 앞세워 대회 2연패를 노린다.

사진=AP/뉴시스

뒤를 잇는 미국은 또 다른 의미의 ‘슈퍼팀’이다. 저지가 대표팀 주장 완장을 차고 처음으로 WBC 무대를 밟는다. 최근 몇 년간 MLB를 대표해온 장타자이자 최우수선수(MVP) 출신이다. 상징성과 실력 모두 압도적이다. 마운드에는 사이영상 수상자인 태릭 스쿠벌(디트로이트 타이거스)과 폴 스킨스(피츠버그 파이리츠)가 중심을 잡는다.

즐비한 슈퍼스타들 속에서 한국 야구 대표팀은 얼마만큼 존재감을 발휘할 수 있을까. 한국 야구는 파워랭킹 7위에 올라있다. 국제대회 최근 성적과 빅리거 비중을 종합한 현실적인 순위다. MLB닷컴은 “한국은 2009년 대회 준우승 이후 한 번도 1라운드를 통과하지 못했다”면서도 “MLB 팬들에게 낯설어도 재능 있는 선수가 많고, 류현진(한화)처럼 반가운 추억을 되살려 줄 선수도 있다”고 평가했다.

C조에서 2위 안에 들면 2009년 대회 이후 17년 만에 8강 무대를 밟게 된다. MLB닷컴의 파워랭킹에 따르면 C조서 한국보다 낮은 팀은 대만(11위), 호주(16위), 체코(18위)다. 순위표상으로는 경쟁 구도가 단순해 보인다.

다만 야구는 계산대로 흐르지 않는다. 일본이 전력상 한 수 위라는 점을 감안하면, 현실적인 분수령은 대만전이다. MLB닷컴은 대만을 11위로 평가했지만, 최근 국제대회에서 보여준 조직력과 투수 운용 능력은 결코 만만치 않다. 결국 한국은 스타 파워가 아닌 ‘완성도’로 승부해야 한다.

별들의 축제 속 잃어버린 한국의 이름을 알리겠다는 각오다. 류지현 한국 야구대표팀 감독은 4일 공식 기자회견에서 “한국에서 가장 인기 많은 스포츠가 야구”라며 “최근 국제대회에서 실망을 드린 것도 사실이지만, 이번에는 (결선이 열리는) 마이애미까지 가서 좋은 경기로 팬분들께 기쁨을 선사하겠다”고 다짐했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]