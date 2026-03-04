순천서 20년 만의 태권도 전국 규모 대회… 전국종별태권도선수권, 5일 개막

사진=대한태권도협회 제공

대한태권도협회는 5일부터 16일까지 전라남도 순천시에 위치한 팔마체육관에서 2026년도 전국종별태권도선수권대회를 개최한다.

이번 대회는 5일부터 10일까지 6일간 겨루기 경기가 진행되며, 11일부터 16일까지는 품새 경기가 이어진다. 겨루기 종목은 고등부, 대학·일반부 선수들이 출전한다. 품새 종목은 초등부부터 장년부까지 다양한 연령대 선수들이 참가해 그동안 갈고닦은 실력을 펼칠 예정이다.

전국종별태권도선수권은 국내 주요 입상 실적이 없는 선수들을 대상으로 참가 자격이 주어지는 대회다. 전국 각지서 성장 가능성이 높은 신예 선수들이 참가해 새로운 스타 탄생의 무대로 평가받고 있다.

한편, 순천에서는 2004년 세계청소년선수권 이후 약 20여 년 만에 전국 규모 태권도 대회가 열리게 되면서 지역 태권도계의 관심이 모이고 있다.

대한태권도협회 관계자는 “전국종별태권도선수권대회는 메달 경력이 없는 선수들에게 경쟁 무대를 제공하고 새로운 인재를 발굴하는 중요한 대회”라며 “많은 유망 선수들이 이번 대회를 통해 성장의 계기를 만들길 기대한다”고 밝혔다.

