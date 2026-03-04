“팬들께 즐거움 드릴 것” LG, 창원특례시 주간 홈경기 4연전 프로모션 진행

사진=창원LG세이커스 제공

남자프로농구(KBL) LG 세이커스는 6일 현대모비스전, 8일 SK전, 11일 소노전, 13일 삼성전까지 이어지는 홈경기 4연전을 ‘창원특례시 주간’으로 지정하고 다양한 프로모션을 진행한다.

먼저, 홈 경기 4연전에는 창원특례시 시티에디션 유니폼을 착용해 지역 연고 구단으로서의 의미를 더한다. 6일 현대모비스전에는 장금용 창원특례시장 권한대행이 시투자로 나서며, 창원시 재직 공무원들에게는 프로모션 특별가로 홈 경기 관람 기회를 제공한다.

8일 SK전은 창원시 향토기업 ‘라쉬반’ 브랜드데이로 진행된다. ‘추억의 뽑기’ 등 다양한 현장 이벤트와 푸짐한 경품을 통해 관중들에게 색다른 즐거움을 선사할 예정이다.

11일 소노전은 LG세이커스 창단 29주년을 기념하는 경기로, 이날 정규리그 300만관중 달성이 예상됨에 따라 전 관중을 대상으로 기념품을 증정한다. 또한, 풍성한 경품 추첨 행사도 함께 진행될 예정이다.

마지막 13일 삼성전은 “경남농협” 브랜드데이로 열린다. 경남 지역 농축산물 나눔 행사와 함께 다양한 지역 특산품을 경품으로 제공하며 지역 상생의 의미를 더한다.

LG는 “연고지 내 다양한 기관 및 기업들과의 협업을 통해 팬들에게 보다 풍성한 즐거움과 특별한 추억을 선사할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 밝혔다. 자세한 내용은 구단 SNS를 통해 확인할 수 있다.

