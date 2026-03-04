‘살목지가 뭐야?’ 귀신 나오는 저수지, 유명한 심령 스폿

방송 ‘심야괴담회’에 소개된 ‘살목지’ 괴담. 사진 출처=유튜브 ‘엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널’ 영상 캡처

영화 ‘살목지’가 개봉을 앞둔 가운데 영화 제작 배경이 된 실제 살목지와 살목지 괴담이 화제로 떠오르고 있다.

충남 예산군에 실제로 존재하는 저수지 살목지는 원래 낚시 스폿으로 유명했다. 그러나 방문한 낚시꾼 중 다수가 귀신을 목격하면서 심령 스폿으로도 유명해졌다. 2022년 1월 8일과 1월 13일 2화에 걸쳐 MBC 공포 토크쇼 교양 프로그램 ‘심야괴담회’에 살목지에서 체험한 심령 현상이 소개되면서 각종 커뮤니티와 포털 사이트에서 화제를 모았다.

괴담과는 거리가 멀 것 같은 물리학자가 직접 제보한 것으로 소개되는 해당 괴담은 2011년 2월 15일에 겪은 일이다. 늦은 시간 퇴근을 하던 사연자는 내비게이션의 안내에 따라 비포장도로를 지나 살목지에 도착하게 된다. 그러나 내비게이션은 오히려 살목지를 향해 직진하라는 안내를 계속한다. 내비게이션을 끄고 원래의 경로로 돌아온 사연자는 무서운 마음에 어머니에게 전화를 걸었으나 대화 도중 위화감을 느끼고 기괴한 웃음소리를 듣는다. 무사히 귀가했다고 생각하고 마음을 놓았으나 살목지를 벗어난 이후의 기억이 실제 경험이 아닌 혼수상태에서 꾼 꿈이라는 사실이 밝혀진다. 비포장도로를 벗어나 원래 경로로 돌아왔을 때 교통사고를 당한 것.

이어 방송에는 사연자가 보낸 교통사고 당시 파손된 차량 사진과 어머니와의 통화 직후 공포감을 느껴 차창 밖으로 던져 버렸던 핸드폰 사진이 공개됐다. 더불어 살목지와 관련된 괴담을 더 소개하면서 공포감을 더했다.

살목지 괴담은 여기에서 끝이 아니었다. 사연자는 심야괴담회에 사연을 보낸 뒤 제작진과 함께 살목지를 찾았을 때 벌어진 심령 현상과 이후 자택에서 목격한 귀신으로 또다시 사연을 보냈다. 이어지는 두 괴담이 각종 커뮤니티에서 주목받으며 다른 유튜브 크리에이터들도 살목지에 직접 찾아가 심령 현상을 경험하는 등 이후로도 꾸준히 관심을 받았다.

해당 사연이 소개된 ‘심야괴담회’ 방송 영상은 유튜브 채널 ‘엠뚜루마뚜루 : MBC 공식 종합 채널’에서 확인할 수 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

