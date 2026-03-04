세종시유소년야구단, 제11회 순창군수배 전국대회 우승

장재혁 감독이 이끄는 세종시유소년야구단이 한국 유소년 야구 역사를 대표하는 제11회 순창군수배 전국유소년야구대회에서 정상에 올랐다.
대한유소년야구연맹이 주관한 이번 대회는 지난달 25일부터 이달 2일까지 6일간 순창군 팔덕야구장 3면 등 총 12면에서 사상 최대인 170개 팀 선수 및 학부모 포함 3000여명이 참가한 가운데 성황리에 마쳤다.
이번 대회는 예선 조별리그, 결선 토너먼트 방식으로 진행됐으며 새싹리그(U-9), 꿈나무리그(U-11), 유소년리그(U-13), 주니어리그(U-16) 등 총 7개 부문 우승컵을 놓고 열전을 펼쳤으며 전라북도, 순창군, 순창군체육회, SOOP, 야구용품 전문기업 야용사녹스가 후원했다.
유소년야구 최강 리그인 유소년리그(U-13) 청룡에서 우승한 세종시유소년야구단은 조별 예선 3전 전승을 거둬 조 1위로 결선에 진출했다.
결선 8강에서 경기 kt위즈유소년야구단에 맞서 3타수 2안타 3타점을 기록한 김성하의 맹타와 윤채환, 김태우의 무실점 완벽투로 8-0 승전고를 울렸다. 4강 대진에선 올 시즌 최강팀인 경기 휘문아카데미유소년야구단을 만났지만, 우천으로 인한 행운의 추첨승으로 결승에 진출했다.
결승전 상대는 지난해 KBO 신인 드래프트서 지명된 최현우(키움)와 이민준(KT)을 배출한 일산자이언츠유소년야구단이었다. 3회까진 윤채환과 김다율(일산자이언츠) 양팀 에이스들의 무실점 투구로 팽팽한 투수전이 전개됐다.
변수는 투수 교체 이후 발생했다. 세종시유소년야구단이 4회 말 공격에서 3번타자 선정우의 우전안타를 시작으로 이단우의 좌전2루타, 윤채환의 2타점 중전안타, 조하민의 좌전안타, 이현규의 중전안타를 묶어 5득점의 빅이닝을 만들며 사실상 승부를 결정지었다.
5회 초 김다율에게 1타점 2루타를 허용했지만, 곧장 공수교대 뒤 4번타자 이단우의 좌월 스리런 쐐기 홈런으로 8-1을 만든 세종시다. 6회 초 마지막 수비에선 상대 팀 오현규에게 1타점 사구를 내줬지만, 더 이상 흔들리지 않고 올 시즌 첫 대회 우승컵을 거머쥐었다.
팀 중심타자로 전 경기 공수에서 맹활약한 윤채환이 대회 최우수선수상(MVP), 이재용(일산자이언츠)과 이단우가 우수선수상을 차지했다.
MVP의 영예를 안은 윤채환 군은 “팀이 우승할 수 있도록 지도해주신 장재혁 감독님, 남재우 코치님, 양희현 코치님께 감사드린다. 함께 열심히 뛰어준 친구들, 응원해준 동생들에게도 너무 고맙다. 늘 뒤에서 도움주시는 부모님들께도 감사하다. 원하는 곳에 공을 던질수 있는 좋은 제구력을 갖춘 류현진(한화) 선배님처럼 열심히 노력해 최고의 선수가 되겠다”고 말했다.
대회 감독상을 수상한 세종시의 장 감독은 “순창과 인연이 깊은거 같다. 3년 연속 순창군수배 우승컵을 차지했다. 매년 첫 대회인 순창군수배를 우승을 하며 기분좋은 출발을 하게 돼 기쁘다. 우승할 수 있는 영광스러운 순간을 만들어 준 우리 선수단 학부모님들 모두에게 진심으로 고맙다는 말을 전하고 싶다”고 밝혔다.
이어 “좋은 야구장과 좋은 환경을 만들어 대회를 할 수 있게 도와주신 대한유소년야구연맹과 순창군 관계자 여러분께도 깊이 감사드린다. 그리고 수많은 고비가 있었지만 끝까지 포기하지 않고 이 자리까지 와준 우리 선수들이 정말 자랑스럽다. 이 우승은 결코 한 사람의 힘이 아닌 팀 전체의 헌신과 열정이 있었기에 가능했다. 앞으로도 더 나은 팀으로 거듭나기 위해 계속해서 도전하고 노력하겠다. 다시 한번 감사드린다”고 말했다.
이상근 대한유소년야구연맹 회장은 “올시즌 첫 대회에서 16년 유소년야구 역사상 가장 많은 170개팀이 참가했다”면서 “저출산에 비롯된 위기 의식속에 정말 열심히 유소년야구 저변 확대를 위해 다양한 컨텐츠 개발에 성심을 다한 결과라 기쁘다. 올해도 늘 그랬듯이 눈높이를 참가 선수와 부모님에게 맞춰 행복야구 전도사로 거듭 노력하겠다”고 목소리를 높였다.
그러면서 “순창에서 매년 업그레이드 된 시설 투자가 있어 가능했다고 본다. 유소년야구 및 지역 발전을 위해 완벽하게 지원해 주신 최영일 순창군수님과 순창군 관계자분들에게 진심으로 감사드린다”고 말했다.
