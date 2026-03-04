세종시유소년야구단, 제11회 순창군수배 전국대회 우승

제11회 순창군수배 전국유소년야구대회 우승컵을 차지한 세종시유소년야구단. 사진=대한유소년야구연맹 제공

장재혁 감독이 이끄는 세종시유소년야구단이 한국 유소년 야구 역사를 대표하는 제11회 순창군수배 전국유소년야구대회에서 정상에 올랐다.

대한유소년야구연맹이 주관한 이번 대회는 지난달 25일부터 이달 2일까지 6일간 순창군 팔덕야구장 3면 등 총 12면에서 사상 최대인 170개 팀 선수 및 학부모 포함 3000여명이 참가한 가운데 성황리에 마쳤다.

이번 대회는 예선 조별리그, 결선 토너먼트 방식으로 진행됐으며 새싹리그(U-9), 꿈나무리그(U-11), 유소년리그(U-13), 주니어리그(U-16) 등 총 7개 부문 우승컵을 놓고 열전을 펼쳤으며 전라북도, 순창군, 순창군체육회, SOOP, 야구용품 전문기업 야용사녹스가 후원했다.

유소년야구 최강 리그인 유소년리그(U-13) 청룡에서 우승한 세종시유소년야구단은 조별 예선 3전 전승을 거둬 조 1위로 결선에 진출했다.

결선 8강에서 경기 kt위즈유소년야구단에 맞서 3타수 2안타 3타점을 기록한 김성하의 맹타와 윤채환, 김태우의 무실점 완벽투로 8-0 승전고를 울렸다. 4강 대진에선 올 시즌 최강팀인 경기 휘문아카데미유소년야구단을 만났지만, 우천으로 인한 행운의 추첨승으로 결승에 진출했다.

대회 우수선수상을 차지한 세종시유소년야구단의 이단우(왼쪽)와 경기일산자이언츠유소년야구단 이재용. 사진=대한유소년야구연맹 제공

결승전 상대는 지난해 KBO 신인 드래프트서 지명된 최현우(키움)와 이민준(KT)을 배출한 일산자이언츠유소년야구단이었다. 3회까진 윤채환과 김다율(일산자이언츠) 양팀 에이스들의 무실점 투구로 팽팽한 투수전이 전개됐다.

변수는 투수 교체 이후 발생했다. 세종시유소년야구단이 4회 말 공격에서 3번타자 선정우의 우전안타를 시작으로 이단우의 좌전2루타, 윤채환의 2타점 중전안타, 조하민의 좌전안타, 이현규의 중전안타를 묶어 5득점의 빅이닝을 만들며 사실상 승부를 결정지었다.

5회 초 김다율에게 1타점 2루타를 허용했지만, 곧장 공수교대 뒤 4번타자 이단우의 좌월 스리런 쐐기 홈런으로 8-1을 만든 세종시다. 6회 초 마지막 수비에선 상대 팀 오현규에게 1타점 사구를 내줬지만, 더 이상 흔들리지 않고 올 시즌 첫 대회 우승컵을 거머쥐었다.

팀 중심타자로 전 경기 공수에서 맹활약한 윤채환이 대회 최우수선수상(MVP), 이재용(일산자이언츠)과 이단우가 우수선수상을 차지했다.

MVP의 영예를 안은 윤채환 군은 “팀이 우승할 수 있도록 지도해주신 장재혁 감독님, 남재우 코치님, 양희현 코치님께 감사드린다. 함께 열심히 뛰어준 친구들, 응원해준 동생들에게도 너무 고맙다. 늘 뒤에서 도움주시는 부모님들께도 감사하다. 원하는 곳에 공을 던질수 있는 좋은 제구력을 갖춘 류현진(한화) 선배님처럼 열심히 노력해 최고의 선수가 되겠다”고 말했다.

대회 최우수선수상(MVP)을 수상한 세종시유소년야구단 윤채환. 사진=대한유소년야구연맹 제공

대회 감독상을 수상한 세종시유소년야구단의 장재혁 감독. 사진=대한유소년야구연맹 제공

대회 감독상을 수상한 세종시의 장 감독은 “순창과 인연이 깊은거 같다. 3년 연속 순창군수배 우승컵을 차지했다. 매년 첫 대회인 순창군수배를 우승을 하며 기분좋은 출발을 하게 돼 기쁘다. 우승할 수 있는 영광스러운 순간을 만들어 준 우리 선수단 학부모님들 모두에게 진심으로 고맙다는 말을 전하고 싶다”고 밝혔다.

이어 “좋은 야구장과 좋은 환경을 만들어 대회를 할 수 있게 도와주신 대한유소년야구연맹과 순창군 관계자 여러분께도 깊이 감사드린다. 그리고 수많은 고비가 있었지만 끝까지 포기하지 않고 이 자리까지 와준 우리 선수들이 정말 자랑스럽다. 이 우승은 결코 한 사람의 힘이 아닌 팀 전체의 헌신과 열정이 있었기에 가능했다. 앞으로도 더 나은 팀으로 거듭나기 위해 계속해서 도전하고 노력하겠다. 다시 한번 감사드린다”고 말했다.

이상근 대한유소년야구연맹 회장은 “올시즌 첫 대회에서 16년 유소년야구 역사상 가장 많은 170개팀이 참가했다”면서 “저출산에 비롯된 위기 의식속에 정말 열심히 유소년야구 저변 확대를 위해 다양한 컨텐츠 개발에 성심을 다한 결과라 기쁘다. 올해도 늘 그랬듯이 눈높이를 참가 선수와 부모님에게 맞춰 행복야구 전도사로 거듭 노력하겠다”고 목소리를 높였다.

그러면서 “순창에서 매년 업그레이드 된 시설 투자가 있어 가능했다고 본다. 유소년야구 및 지역 발전을 위해 완벽하게 지원해 주신 최영일 순창군수님과 순창군 관계자분들에게 진심으로 감사드린다”고 말했다.

세종시유소년야구단. 사진=대한유소년야구연맹 제공

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

