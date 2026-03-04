[스타★샷] 이시영, 탄탄한 몸매 여전해…“살크업 중”

이시영이 헬스장에서 운동하는 모습을 공개했다. 이시영 인스타그램

배우 이시영이 자신의 인스타그램 계정을 통해 운동 중인 근황을 전했다.

4일 이시영은 개인 인스타그램 계정에 ‘살크업중 4개월동안 몸만드는거 차곡하게 찍어볼께요🥰’라는 글과 함께 다수의 사진을 게시했다. 헬스장에서 찍은 것으로 보이는 다양한 거울 셀카와 기구를 이용해 운동하는 영상을 통해 탄탄한 몸매를 자랑했다. 두 아이를 출산했음에도 꾸준한 관리와 운동을 통해 되찾은 라인이 돋보인다.

이시영이 공개한 식단 사진.이시영 인스타그램

해당 게시물에는 헬스장에서 찍은 사진 외에도 운동과 병행하는 식단 사진이 공개됐다. 사과와 아보카도, 닭가슴살, 방울토마토 등 건강에 좋은 재료를 이용해 직접 요리하는 영상도 포함됐다. 먹음직스러운 요리는 플레이팅도 훌륭했다.

누리꾼들은 댓글로 “언니 운동하는 거 넘 좋아요”, “짱이다”, “자주 올려주세요”등 긍정적인 반응과 함께 다양한 이모지로 응원했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

