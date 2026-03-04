바다이브, 시흥 웨이브파크와 MOU 체결

사진=웨이브파크 블루홀라군 다이빙풀 전경

해양 레저 교육 플랫폼 바다이브가 시흥 거북섬에 위치한 웨이브파크와 업무협약(MOU)을 체결하고 수도권 해양레저 문화를 선도할 다이빙 센터를 새롭게 오픈하며 본격적인 운영에 나선다고 4일 밝혔다.

이번 협약을 통해 바다이브는 웨이브파크 내에 다이빙 센터를 구축하고 ▲스쿠버다이빙 ▲프리다이빙 ▲머메이드 다이빙 등 다양한 수중 레저 체험과 전문 교육 프로그램을 선보일 예정이다.

특히 바다이브는 단순 체험형 프로그램을 넘어, 일반 다이버들이 자유롭게 다이빙 풀을 이용할 수 있는 운영 환경을 조성함으로써 수도권 다이버들에게 새로운 훈련 및 연습 공간을 제공할 계획이다. 이를 통해 날씨와 해양 환경의 제약 없이 안정적인 다이빙이 가능한 최적의 인프라를 선보이게 된다는 것이 업체 측 설명이다.

바다이브 다이빙 센터는 안정적인 수심 환경과 체계적인 수질 관리 시스템을 갖춘 전용 다이빙 풀을 기반으로 운영된다. 종목별 특성을 반영한 맞춤형 체험 및 교육 과정이 마련되며, 특히 머메이드 다이빙을 포함한 콘텐츠는 체험과 퍼포먼스 요소를 결합한 차별화된 프로그램으로 색다른 해양레저 경험을 제공한다.

또한 센터에는 전문 강사진이 상주하며 철저한 안전 관리 시스템을 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 다이빙 환경을 조성한다. 바다이브는 웨이브파크가 보유한 복합 해양레저 인프라와의 연계를 통해 체험형 프로그램, 전문 교육 과정, 이벤트 등 다양한 콘텐츠를 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

바다이브 관계자는 “이번 웨이브파크 다이빙 센터 오픈은 수도권 다이버들에게 새로운 거점 공간을 제공한다는 점에서 의미가 크다”며 “다이빙을 보다 쉽고 안전하게 접할 수 있는 환경을 조성해 해양레저 문화의 저변 확대에 기여하겠다”고 밝혔다.

한편, 바다이브의 이번 다이빙 센터 오픈은 수도권 해양레저 산업 활성화는 물론, 시흥 거북섬 일대 지역 관광 및 레저 콘텐츠 경쟁력 강화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.

