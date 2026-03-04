[SW현장메모] 꺼지지 않는 롯데의 불빛…야간까지 버닝

사진=롯데자이언츠 제공

사진=롯데자이언츠 제공

“몸은 힘들지만, 분명 큰 도움이 되리라 믿는다.”

프로야구 롯데의 스프링캠프가 막바지에 다다랐다. 마지막까지 구슬땀을 흘린다. 유독 훈련양이 많기로 유명하다. 아침부터 저녁까지 빡빡한 일정을 소화한다. 끝이 아니다. 야간엔 숙소 근처 공원으로 이동해 추가 훈련을 진행한다. 1차 대만 타이난 스프링캠프에서부터 2차 일본 미야자키 전지훈련에 이르기까지 꾸준히 이어온 루틴이다. 중간 중간 필요에 의해 단발성으로 야간 훈련을 진행한 적은 있으나, 이렇게 캠프 기간 내내 실시한 것은 이번이 처음이다.

땀방울엔 예외가 없다. 베테랑부터 신예까지 한 명도 빠짐없이, 전원 참석이다. 간혹 컨디션 조절 차원에서 일부 고참 선수들에게 자율권을 주기도 하지만, 실제 빠지는 경우는 거의 없다. ‘주장’ 전준우도 마찬가지. 100% 가까운 출석률을 자랑했다. 전준우는 “주변에서 ‘안 나와도 된다’고 말씀하시기도 하는데, 나이가 많든 적든 야구하는 것 자체는 똑같다고 생각한다. 그 안에서 각자 컨디션 조절을 하는 것이다. (동료들과) 함께하는 게 좋다”고 끄덕였다.

사진=롯데자이언츠 제공

사진=롯데자이언츠 제공

가볍게 몸을 움직이는 수준이 아니다. 강도도 꽤 세다. 투수들의 경우 쉐도우 피칭을 기본으로 하되, 이를 바탕으로 선수단과 피드백을 주고받기도 하고 코치진(김상진, 이재율, 카메무라 사토루)과 1대1 코칭을 꾀하기도 한다. 야수들은 스윙, 타격 밸런스 등에 초점을 맞춘다. 역시 코치진(이병규, 이성곤)이 함께한다. 진지한 논의가 이뤄지는 시간이다. 팀이 좀 더 단단해지는 계기가 된 것은 두말할 필요가 없다. 하나의 목표를 향해 의기투합하는 밑거름이 됐다.

선수단 스스로도 조금씩 변화를 느낀다. 더욱 적극적으로 임하는 것은 물론이다. 포수 손성빈은 “매일 저녁 오답노트를 쓰는 듯하다”면서 “부족했던 부분을 코치님께서 직접 피드백해주시니, 단순한 반복 스윙이 아닌 생각하는 스윙으로 이어지는 것 같다”고 말했다. 투수 정현수는 “캠프를 치르는 동안 부족한 부분을 많이 발견했다. 매일 야간훈련을 하면서, 여러 가지 것들을 점검하고 있다. 조금 더 단단하게 내 것을 만들어가는 것 같다”고 고개를 끄덕였다.

사진=롯데자이언츠 제공

사진=롯데자이언츠 제공

미야자키(일본)=이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]