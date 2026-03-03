중장년 마음에도 저장…‘왕사남’ 박지훈, 광고계도 접수

배우 박지훈이 영화 왕과 사는 남자(왕사남)로 라이징 스타 1위에 오르며 대세 행보를 이어가고 있다.

최근 한국기업평판연구소가 발표한 2026년 2월 라이징 스타 브랜드평판 빅데이터 분석 결과에 따르면 박지훈이 1위에 이름을 올렸다. 이는 2026년 1월28일부터 2월28일까지 측정한 라이징 스타 브랜드 빅데이터를 기반으로 소비자 행동 분석을 통해 스타 브랜드에 대한 참여지수·미디어지수·소통지수·커뮤니티지수를 종합 측정한 결과다.

박지훈은 참여지수 114만3470, 미디어지수 131만4155, 소통지수 162만5036, 커뮤니티지수 106만6739를 기록하며 514만9400이라는 브랜드평판지수가 집계됐다. 특히 소통지수와 미디어지수에서 높은 수치를 보이며 온라인과 미디어 전반에서의 폭발적인 관심을 입증했다.

이는 최근 900만 관객 수를 돌파하며 흥행 가도를 질주하고 있는 영화 왕과 사는 남자에서 보여준 단종 이홍위의 역할이 크게 작용한 것으로 분석된다. 스크린을 압도하는 몰입도 높은 연기로 관객과 평단의 호평을 동시에 끌어낸 박지훈은 작품 흥행과 더불어 브랜드 가치 또한 상승세를 이어갈 것으로 예상된다.

라이징 스타 브랜드 평판 1위 소식이 전해지면서 광고계의 움직임도 한층 분주해졌다. 박지훈을 향해 패션·뷰티·식음료 등 다양한 업계에서 광고는 물론 캠페인 관련 문의가 쇄도하고 있는 것으로 전해지며 대세 배우로서 박지훈의 존재감을 실감케 하고 있다.

2017년 프로듀스101 엠넷 오디션 프로그램에 출연해 “내 마음 속에 저장”이라는 유행어를 만든 박지훈이다. 당시 그룹 워너원 활동을 통해 1020세대의 전폭적인 사랑을 받았다. 최근에는 왕사남 흥행을 통해 중장년 세대의 눈도장을 찍으며 광고 업계에서는 차세대 광고 블루칩으로 주목하는 분위기다.

한편 박지훈은 올 상반기 티빙 오리지널 시리즈 취사병 전설이 되다 공개를 앞두고 있다. 더불어 약 7년 만에 다시 모이는 워너원의 예능 공개 역시 앞두고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

