겨울→봄…시즌 전환기 타이어 관리법

아침저녁으로 쌀쌀한 날씨가 이어지는 가운데 강원도 일부 지역에는 폭설이 내리기도 했다. 하지만 계절은 서서히 봄으로 향하고 있다. 겨울은 타이어에겐 혹사와 고난의 계절이다. 빙판길 주행은 기본이고, 낮은 외부 기온과 주행 중 상승하는 타이어 내부 온도 차이로 피로가 누적된다. 여기에 설 명절 연휴 등 장거리 운행까지 겹치면 타이어 상태는 더 나빠질 수 있다. 겨울을 난 타이어 점검은 안전 운행을 위한 필수 과정이다.

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크㈜(회장 김정규) 관계자는 “겨울철 주행 환경과 제설 작업, 빙판길에 살포된 염화칼슘까지 고려하면 봄맞이 타이어 관리는 반드시 필요하다”고 말했다. 타이어뱅크는 운전자들에게 겨울 이후 타이어 관리 요령을 다음과 같이 안내하고 있다.

◆ 마모도·흠집·이물질 등 육안 점검 필수

겨울철에는 타이어에 생긴 작은 크랙(균열)이 더 커졌을 가능성이 높다. 미세한 틈으로 수분이 스며들어 얼고 녹기를 반복하면서 균열이 확대될 수 있기 때문이다. 작은 흠집이라도 이전보다 벌어져 있다면 타이어 상태를 악화시키는 요인이 된다. 이를 방치하면 주행 중 파손이나 펑크로 이어져 큰 사고를 유발할 수 있어 주의가 필요하다. 손으로 만져보거나 눈으로 확인해 균열 여부를 점검하는 것이 좋다.

또 타이어에 박힌 이물질은 당장 계기판(TPMS)에 공기압 변화로 나타나지 않을 수 있다. 그러나 주행 중 서서히 공기압이 빠지거나 심할 경우 타이어 손상을 일으킬 수 있어 꼼꼼한 확인이 필요하다.

◆ 공기압 점검은 기본 중의 기본

타이어 공기압은 자연적으로 한 달에 약 1~2psi씩 감소한다. 겨울철에는 내·외부 온도 차, 운행 거리와 습관, 주행 환경 등에 따라 권장치보다 더 크게 낮아져 있을 수 있다. 공기압이 부족하면 타이어가 눌린 상태로 회전을 반복하면서 수축·이완 폭이 커지고, 사이드월과 숄더 부위에 균열이 생길 수 있다. 조기 마모나 편마모로 타이어 수명이 짧아지고 파손 위험도 높아진다.

최소 한 달에 한 번은 공기압을 확인하고 보충하는 것이 바람직하다. 타이어뱅크는 전국 530개 매장에서 공기압 점검 서비스를 무료로 제공하고 있다.

◆ 세차할 때 타이어도 깨끗하게 세척해야

겨울철 도로는 눈과 얼음 알갱이, 염화칼슘, 각종 이물질로 덮여 있어 타이어에 좋지 않은 영향을 준다. 특히 염화칼슘은 차량 하부뿐 아니라 타이어에도 손상을 줄 수 있는 요인으로 꼽힌다. 전문가들이 겨울부터 봄까지 ‘하부 염화칼슘 제거 세척’을 권장하는 이유다. 타이어 역시 세차 시 염화칼슘 잔여물이 남지 않도록 꼼꼼히 씻어내는 것이 좋다.

◆ 윈터타이어는 적절한 시기에 교체해야

윈터타이어는 눈길 미끄러짐을 줄이고, 영상 7도 이하에서 최적의 성능을 내도록 설계돼 있다. 빙판길 등에서도 접지력이 뛰어나 겨울철 안전 운전에 도움이 된다. 다만 날씨가 따뜻해지는 봄철에는 오히려 성능 저하와 마모 증가로 주행 안정성에 불리할 수 있다.

일반적으로 영상 7도 이상의 기온이 지속될 것으로 예상되는 3월 중순 전후에는 윈터타이어를 일반 타이어로 교체하는 것이 주행 안정성과 경제성 측면에서 유리하다. 타이어뱅크는 윈터타이어 구매 고객에게 무료 보관 서비스를 제공하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

