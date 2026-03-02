지소연, 삼일절 앞둔 日 여행 영상 논란…사과 없이 비공개

사진 = 지소연 SNS 계정

배우 지소연이 양미라와 함께한 일본 여행 영상을 공개했다가 논란에 휩싸인 가운데, 별다른 입장 표명 없이 영상을 삭제했다.

2일 지소연의 유튜브 채널 ‘지소연 송재희의 벨라리에’에는 지난달 28일 업로드됐던 일본 여행 영상이 현재 내려간 상태다.

앞서 지소연은 ‘나 오늘부터 자유부인이야!! (일본 여행 with. 양미라 언니)’라는 제목의 영상을 통해 2월 중순 일본 다카마쓰로 여행을 떠난 모습을 공개했다. 영상에는 두 사람이 현지에서 시간을 보내는 일상이 담겼다.

초반에는 양미라가 입국 과정에서 강도 높은 보안 검색을 받았다는 에피소드가 화제를 모았다. 그러나 영상 공개 시점이 3월 1일 삼일절을 하루 앞둔 날이었다는 점이 알려지면서 일부 누리꾼들의 비판이 이어졌다. 공개 시기와 관련해 경솔했다는 지적이 제기된 것이다.

결국 논란이 확산되자 해당 영상은 별다른 입장 표명 없이 조용히 비공개 처리됐다.

한편 지소연은 성균관대학교 연기예술학과를 졸업했으며, 2013년 MBC 일일드라마 ‘빛나는 로맨스’로 데뷔했다. 2017년 배우 송재희와 결혼했으며, 결혼 5년 만에 난임을 극복하고 2023년 1월 첫 딸을 출산했다. 이어 지난해 9월 쌍둥이를 출산해 세 아이의 엄마가 됐다.

