‘데뷔 2년차’ 킥플립, 상승세 굳힌다…4월6일 컴백

그룹 킥플립(KickFlip)이 첫 팬 콘서트 전국 투어를 성황리에 마치고 2026년 활동을 시작한다.

킥플립은 1월 17일과 18일 양일간 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블 홀에서 총 4회의 첫 팬 콘서트 '2026 KickFlip FAN-CON < From KickFlip, To WeFlip >'(프롬 킥플립, 투 위플립)의 포문을 열었다. 이어 24일 부산, 31일 광주, 2월 21일 청주, 28일 대구까지 전국 5개 도시 12회 공연의 투어로 위플립(팬덤명: WeFlip)과 만났다.

팬 콘서트는 신입 우체부 킥플립이 위플립에게 선물을 전하는 테마에 걸맞게 풍성한 매력이 담긴 스테이지부터 하이바이회를 통해 팬들을 배웅하는 시간으로 구성됐다. 지난달 28일 대구에서 마지막 공연을 연 킥플립은 "여러분 덕에 저희의 꿈이 더욱 행복해졌다. 2년 차에 팬 콘서트를 할 수 있게 됐는데 앞으로 멋진 무대, 새로운 모습, 다양한 매력을 많이 보여드리고 더 멋진 킥플립으로 성장해 나아가겠다"는 포부를 밝혔다.

이어 "함께해 주신 위플립 여러분 감사하다. 열두 번의 콘서트가 모두 좋은 추억으로 남았다. 약 한 달이라는 시간이 이렇게 빨리 지나갈지 몰랐다. '위플립과 킥플립만 있는 곳은 어떨까'하며 설레는 마음으로 팬 콘서트를 준비했었는데 위플립을 볼 수 있어 정말 행복했다"라고 진심을 전했다.

지난해 1월 미니 1집 'Flip it, Kick it!'(플립 잇, 킥 잇!)으로 가요계 데뷔한 킥플립은 세 장의 음반 발매, 지상파 음악방송 1위 등 데뷔 첫 해부터 빛나는 성과를 거뒀다. 팬 콘서트를 마친 킥플립은 오는 4월 6일 오후 6시 네 번째 미니 앨범을 정식 발매하는 킥플립은 이에 앞서 오는 9일 오후 6시 선공개곡을 발표한다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

