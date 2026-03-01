[부고] 신민철 씨(프로야구 KT 위즈 육성팀 사원) 조부상

▲ 신동균(향년 89세)님 별세, 신민철(KT 위즈 육성팀 사원)씨 조부상=28일, 빈소 고려대학교 안암병원 장례식장 103호(서울특별시 성북구 고려대로 73), 발인 2일 오전 10시50분, 장지 수원시 연화장 ☎02-923-4442
입력 : 2026-03-01 12:34:22 수정 : 2026-03-01 12:34:21
