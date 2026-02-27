윤종신, 오늘(27일) ‘월간 윤종신’ 2월호 ‘녀석 (with 이창섭)’ 발매

가수 윤종신이 사랑이 빚어내는 다양한 상황을 노래로 그려낸다.

윤종신은 오늘(27일) 2026년 ‘월간 윤종신’ 2월호 ‘녀석 (with 이창섭)’을 발매하고, 연인의 옆자리를 완벽하게 차지하고자 하는 남자의 간절함을 표현한다.

‘녀석 (with 이창섭)’은 연인이 있는 한 남자의 질투심과 자격지심, 그리고 다짐을 담은 곡이다. 자신의 연인을 깊이 사랑하지만, 무심코 발견하게 되는 전 남자친구의 흔적들에 “녀석의 흔적 따위 모두 나로 덮어주겠”다고 다짐하고, “너의 마지막 녀석”이 되겠다고 약속한다.

특히, 이번 신곡에서 윤종신은 사랑이 빚어내는 다종다양한 상황을 특유의 예리한 관찰력으로 표현하며 프로듀싱은 물론 작사에 참여했다. 뿐만 아니라 가창자로 참여한 이창섭의 호소력 짙은 감성이 어우러지며 겉으로는 쿨해보이지만 속으로 전혀 쿨하지 못한 ‘녀석’을 완성, 남다른 음악적 시너지를 선보인다.

또한 윤종신은 이번 신곡에 대해 “연애를 할 때 서로의 과거를 아는 경우도 있잖아요. 이 곡은 그런 경우에서 출발해요. 내가 사랑하는 사람에게서, 나 이전에 만났던 이전 사람의 그림자가 보이는 거죠. 마음은 요동치지만 혼잣말을 하듯 앞으로 내가 더 사랑해서 그 사람의 흔적을 모두 덮겠다고요. 어떤 사랑은 이렇게 더 깊어지기도 합니다”라고 전했다.

이어 “녹음을 시작하자마자 창섭이가 노래를 너무 잘해서 깜짝 놀랐다. 오랜만에 열정을 느꼈는데, 창섭이 목소리를 들으면서 다시 프로듀싱을 해보고 싶다는 생각을 했다. 자신만의 고유한 날 것이 모든 테크닉을 뚫고 나오는 그 느낌이 너무 좋았다”며 신곡에 대한 기대를 높였다.

한편, 월간 윤종신 2월호 ‘녀석 (with 이창섭)’은 오늘(27일) 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

