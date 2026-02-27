피원하모니 ‘진짜’ 잡으러 간다…팬들과 '영웅 잡기' 운동회 개최

그룹 피원하모니(P1Harmony, 기호 테오 지웅 인탁 소울 종섭)가 팬들과 함께하는 운동회를 개최한다.

소속사 FNC엔터테인먼트는 지난 26일 공식 SNS를 통해 피원하모니 '영웅 잡기' 운동회 개최 소식을 전했다. 해당 행사는 오는 3월 2일 오후 1시에 열리며, 장소는 추후 공개된다.

이번 행사는 오는 3월 12일 피원하모니의 미니 9집 'UNIQUE'(유니크) 컴백을 앞두고 팬들과 좀 더 가까운 자리에서 특별한 추억을 만들어보자는 취지에서 열리게 됐다. 전작에서 영웅 파업을 선언했던 멤버들의 서사를 잇는 콘셉트 아래, 사라진 피원하모니를 잡으러 온 팬들과 함께 즐길 수 있는 운동회로 꾸며져 뜻깊은 시간이 될 전망이다.

특히 피원하모니는 지난 2024년 진행된 국내 팬미팅 'P1uspace H : CHAMP1ON들의 OLYMP1ece'(플러스페이스 에이치 : 챔피언들의 올림피스)에서 청팀과 백팀으로 나뉘어 팬들과 체육대회를 펼치며 큰 호응을 얻은 바 있다. 당시 팬들이 참여할 수 있는 다채로운 코너를 통해 쌍방향 소통을 이끌어내며 뜨거운 반응을 이끈 만큼, 이번 운동회 역시 기대를 모으고 있다.

피원하모니는 여섯 히어로의 복귀를 암시한 트레일러를 공개하며 컴백을 공식화한 가운데, 새 앨범명 'UNIQUE'처럼 차별화된 콘셉트와 이색적인 프로모션을 선보이며 컴백 열기를 한층 끌어올릴 예정이다.

한편 피원하모니의 미니 9집 'UNIQUE'는 오는 3월 12일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]