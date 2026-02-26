넥슨, ‘던파모바일’ 4주년 행사 ‘DM’ 3월8일 개최

모바일 액션게임 ‘던전앤파이터 모바일’ 출시 4주년을 기념하는 행사가 열린다.

넥슨은 오는 3월8일 서울 WDG 스튜디오 홍대에서 사전 선정된 이용자를 초청해 ‘DM(Director’s Message)’ 행사를 개최한다고 26일 밝혔다.

현장에서는 네오플 옥성태 디렉터가 무대에 올라 2026년 상반기 업데이트 계획을 발표하고, 이용자들의 질문에 직접 답변하는 질의응답 시간을 가질 예정이다.

옥 디렉터는 “4주년 행사를 앞두고 모험가분들께서 보내주신 소중한 질문들을 하나하나 꼼꼼히 읽으며 준비하고 있다”며 “던파모바일의 방향성과 로드맵을 공유하고 모험가분들의 목소리에 답하는 의미 있는 시간으로 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

최근 던파모바일은 신규 챌린지형 던전 증명의 전장을 업데이트했다. 증명의 전장은 총 15단계로 구성된 던전으로, 항마력 12만 이상의 캐릭터로 참여할 수 있다. 모험단당 최대 3개의 캐릭터가 매주 10회 참여할 수 있으며, 던전의 단계가 상승할수록 다양한 버프 및 디버프 효과가 부여되어 도전의 재미를 느낄 수 있다. 매주 최종 클리어 단계를 기준으로 증명의 전장 - 장비 보상 항아리에서 죽은 자의 성 각 지역 장비 항아리 중 1개를 획득할 수 있으며, 10단계 이상 완료 시 단계 및 클리어 타임을 기준으로 기록이 등록된다.

서비스 4주년을 앞두고 게임 내 다채로운 이벤트도 진행한다. 3월26일 오전 6시까지 ‘블레이드의 와플 굽기’ 이벤트를 통해 던전에서 획득한 재료로 각종 포션을 제작할 수 있으며, 누적 참여 횟수에 따라 따끈따끈 붕어빵 모자 아바타 상자, 따끈따끈 붕어빵 크리쳐 상자 등 다채로운 보상을 지급한다. 같은 기간 ‘알쏭?달콤! 캔디바’ 이벤트에서는 이벤트 페이지에서 작물을 재배하고 수확해 라이언 코크스, 죽은 자의 성 던전 특산물 1개 선택 상자 등 캐릭터 성장에 도움이 되는 다양한 보상을 얻을 수 있다.

