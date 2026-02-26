추신수, 와이프 2000만 원 주얼리 생일 선물…달달한 멘트까지

야구 선수 추신수의 아내 하원미가 생일 선물로 받은 서프라이즈를 공개해 화제가 됐다.

지난 25일 하원미의 유튜브 채널 ‘하원미 HaWonmi’에 ‘추신수 몰래 추신수를 울려보겠습니다’라는 영상이 업로드됐다. 영상 초반에서 피부 관리 비법을 공개한 하원미는 제작진의 “인스타에 보니까 좋은 데 가셨던데?”라는 질문을 받았다. 하원미는 “우리 남편이 서프라이즈를 해 줬다”라며 에피소드를 소개했다.

미국 출장에서 돌아온 추신수 선수. 마침 귀국일은 하원미의 생일이었다. 하원미는 추신수 선수에게 저녁 메뉴를 물었고, 추신수 선수는 삼겹살을 먹으러 가자고 대답했다. 하원미는 추신수 선수의 말에 “살짝 실망은 했어…”라며 서프라이즈를 꿈에도 생각하지 못했던 모습을 보였다. 이어 하원미는 공항에서 추신수 선수에게 “뭐 쪼그만한 거 반짝반짝한 거 갖고 온 거 아니지?(예를 들면 내 생일 선물^^)”하고 살짝 떠봤다고 말했다. 추신수 선수의 반응은 어땠을까. 영상에서 공개된 추신수 선수는 함께 온 후배에게 “후배야 우리 다시 가자”라며 내심 준비한 서프라이즈가 들킨 것은 아닌지 ‘동공 지진’으로 당황하는 모습을 보였다.

이어 하원미는 차에 타서 “삼겹살집 가는 거야?”하고 질문했다. 하지만 추신수 선수가 향한 곳은 바로 호텔. “쪼끄마한 빤짝빤짝한 거 준비했더라고”라는 말과 함께 착용하고 있던 귀걸이와 목걸이를 보여주었다. 명품 다이아몬드 목걸이와 귀걸이는 각각 해당 브랜드 공식 홈페이지 기준으로 약 1300만 원, 약 1000만 원의 가격으로 판매 중이다. 여기에 더불어 하원미는 생일 당일 찍은 인증샷을 자랑하며 추신수 선수의 달달한 멘트가 담겨 있는 영상도 함께 선보였다.

영상 속 추신수 선수는 2와 3 숫자 초를 들고 “왜 23살인 줄 아나?”, “결혼한 지 23년 됐잖아”, “니 내랑 결혼하는 순간에 태어났기 때문에”라고 말하며 하원미를 향한 변함 없는 일편단심 사랑을 고백했다. 이전에도 추신수 선수는 각종 예능에서 애처가의 면모를 자랑한 적이 있다.

추신수 선수와 하원미는 2004년 결혼하여 2남 1녀로 행복한 가정을 꾸렸다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]