언더독의 반란…‘무명전설’, 水 예능 전체 1위 “사연이 영화네”

모두의 기대 속에 MBN 초대형 오디션 프로그램 ‘무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁’(이하 ‘무명전설’)이 드디어 베일을 벗었다. 첫 방송부터 비주얼과 실력을 모두 다 잡은 뉴페이스 도전자들이 대거 등장, 시청자를 사로잡으며 대한민국 트롯 판에 새바람을 불러일으켰다.

26일 시청률 조사기관 닐슨코리아에 따르면, 지난 25일 오후 9시 40분에 첫 방송된 ‘무명전설’은 전체 유료가구 기준 분당 최고 시청률 7.213%를 기록했다. 이는 동시간대 방송된 프로그램 중 시청률 1위일 뿐만 아니라 수요일에 방송된 모든 예능프로그램 중 1위인 기록인 만큼, 오랫동안 기다린 시청자들의 높은 관심도를 증명했다.

이날 방송에서는 서열탑 1층부터 3층까지 위치한 무명 도전자들의 무대가 최초로 공개됐다. 비주얼과 실력을 겸비한 신예 무명 가수들이 첫 방송부터 레전드 무대를 쏟아내며, 새로운 스타의 탄생을 기다려온 시청자들에게 신선한 충격과 짜릿한 카타르시스를 선물했다.

오프닝에서는 LED가 웅장하게 열리며, ‘무명전설’의 상징 서열탑이 모습을 드러냈다. 99명의 도전자는 인지도 순으로 1층부터 5층까지 자신의 자리에 섰고, 한 명씩 런웨이를 돌며 시청자들에게 자신의 얼굴과 이름을 각인시켰다. 탑프로(심사 위원) 13인 전원의 합격 버튼을 받으면 다음 라운드로 직행, 6명 이상 12명 이하의 선택을 받으면 예비 합격, 5인 이하 선택 시 탈락하는 룰도 공개됐다.

룰 공개에 도전자 사이에서 긴장감이 맴돈 것도 잠시, 우승 상금 1억 원, 영화제작, 프로그램 론칭에 이어 제주도 세컨드 하우스, 전국투어 콘서트, 크루즈 팬미팅, 음원 발매까지 어느 오디션 프로그램에서도 볼 수 없었던 ‘인생 역전’이 가능한 우승자 특전이 공개되자 스튜디오는 도전자들의 열기와 환호로 가득 찼다.

가장 먼저, 방송 경험이 전무한 1층 무명 도전자들의 무대가 본격적으로 시작됐다. 첫 번째 순서로 무대에 오른 이우중은 원빈‧고수 리즈 시절을 떠올리게 하는 꽃미모와 더불어, 상반되는 근육질 몸매로 단숨에 모두의 시선을 사로잡았다. 무대 또한 권총 소품을 활용한 퍼포먼스를 곁들이면서도 안정적인 라이브를 선보이며 다수의 탑프로 또한 “스타성이 보인다”라고 인정, 12개의 탑버튼을 받아 예비 합격자에 이름을 올렸다.

비주얼과 실력을 모두 갖춘 1층 참가자들의 무대는 계속 이어졌다. 축구선수 손흥민 닮은 꼴로 눈길을 끈 김성민은 현역 못지않은 놀라운 가창력으로 “노래가 타고났다”, “장르는 달라도 소리는 같다” 등 남진, 임한별 탑프로의 극찬받으며 ‘무명전설’ 최초 올탑의 주인공으로 등극했다.

소방 안전 점검원으로 일하며 틈틈이 트롯 가수의 꿈을 키워왔다는 이대환은 등장과 함께 훈남 배우 비주얼로 관객들의 환호를 한 몸에 받았다. 무대에서도 농익은 가창력을 제대로 보여줘 인생 첫 무대부터 팬클럽이 생기며 올탑을 받았다. 두 사람의 무대를 본 다른 도전자들마저 “이건 현역이다”, “사기캐가 등장했다” 등 반응을 쏟아냈을 정도.

비주얼이 돋보인 도전자뿐만 아니라, 노래하고 싶은 절박함에 배수의 진을 치고 나온 도전자들의 무대도 화제를 모았다. 한가락은 가족들이 자신의 꿈을 반대해 몰래 경연에 참여했다고 밝혀 눈길을 끌었다. 20대부터 음악을 시작했지만, 지금까지 성과를 보여주지 못했다는 한가락은 그 간절한 마음으로 무대를 펼쳐 모두의 마음을 울리며 올탑을 받았다. 임한별 등 탑프로 또한 “버릴 게 없는 파인다이닝 같은 무대”라고 극찬을 아끼지 않았다.

또 다른 도전자 한눌은 ‘무명전설’에 집중하기 위해 다니던 회사에서 퇴사했다고 밝혀 모두를 놀라게 했다. ‘무명전설’ 무대에 올인한 한눌은 트로트에 대한 진심을 노래로 증명하며 올탑을 받았다. 주현미는 “6개월밖에 안 됐는데 이 실력이라면 가능성 있다. (퇴사)결심을 응원한다”라고 밝혔다.

지역 행사와 소규모 무대에서 이름을 알려온 2층 도전자들은 자신들 또한 아직 무명이지만, 자신들이 1층 도전자들과는 왜 다른지 무대로 증명했다. ‘JYP 1호 트롯 가수 연습생’ 출신 최종원과 손태진도 인정한 성악 최고 엘리트 코스를 밟은 마르코는 각각 11탑, 12탑으로 예비 합격에 올랐고, 이희두는 나이를 잊게 하는 깊은 보컬과 완급 조절로 강문경으로부터 ‘형님’이라는 극찬을 끌어내며 올탑을 기록 강한 존재감을 남겼다.

방송과 가요제를 통해 실력을 검증받은 3층 무명 도전자들의 무대는 확실히 달랐다. 트롯 신동으로 명성을 크게 얻었던 김태웅은 어머니를 향한 절절한 진심을 그대로 옮긴 무대로 객석을 눈물바다로 만들며 올탑을 받았다. 이루네 또한 여유로우면서도 매혹적인 무대를 보여주며 과연 프로는 다르다는 것을 증명, 심지어 남진이 몰입한 나머지 버튼을 누르지 못해 12탑을 받는 모습을 보여주기도 했다.

‘14년 차 무명 가수’ 지영일은 네 차례 데뷔와 20회 이상 오디션 도전 끝에 선 무대에서 흔들림 없는 라이브와 퍼포먼스로 올탑을 받았고, 흐르는 감격의 눈물을 삼키며 이어간 “한 번도 잘한다는 말을 못 들었다”라는 고백에 탑프로들의 진심 어린 응원을 끌어냈다. 이어 ‘아침마당’ 5연승 경력을 보유한 ‘귀공자’ 비주얼 하루 역시 세상을 떠난 어머니를 향한 무대로 기립박수를 받으며 올탑을 기록, “다음이 기대되는 재능”이라는 극찬을 얻었다.

이처럼 ‘무명전설’은 실력은 물론 센터 비주얼까지 돋보인 훈남 도전자들뿐만 아니라, 숨겨진 무명 가수들의 진심 어린 무대의 향연까지 펼쳐지며 첫 방송부터 화제의 주인공으로 거듭났다. 탑프로 13인의 활약도 눈길을 끌었다. 1층부터 3층 도전자들의 무대가 펼쳐진 만큼, 탑프로는 층별로 기준을 달리하는 냉철한 심사 평으로 프로그램의 재미를 한층 살렸으며, 김진룡 작곡가는 높은 기준으로 계속해서 합격 버튼을 누르지 않아 ‘진룡산’에 등극하기도 했다.

시청자들은 “기다린 보람이 있다”, “1화부터 새로운 얼굴이 대거 등장해 무대를 보는 맛이 살아있다”, “외모 보고 아이돌 오디션인 줄 알았다”, “한 명 한 명의 사연이 영화 같다”, “‘남자라는 이유로’를 이렇게까지 잘 부르는 사람을 보지 못했다”, “같은 어린이라도 확실히 1층과 3층 무대는 다르더라” 등 반응을 보여주고 있다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

