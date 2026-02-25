[오늘의 연예 Pick] 임영웅, 범접 불가 256주…차트·팬심 모두 장악 → BTS 정국 ‘세계에서 가장 유명한 25인’ 선정… 호날두·머스크·트럼프 급 → 옥택연, 봄날의 신랑 된다…4월 24일 결혼 → ‘두쫀쿠’ 다음은? 강호동의 봄동 비빔밥 대유행 → 日 프듀 ‘신세계’, 누적 조회수 840만회…실트 1위 찍었다

세계비즈앤스포츠월드에서 하루의 주요 연예계 뉴스를 모아 제공합니다. 한눈에 보는 [오늘의 연예 Pick]

◆ 임영웅, 범접 불가 256주…차트·팬심 모두 장악

가수 임영웅이 아이돌 차트 평점 랭킹에서 256주 연속 1위라는 독보적인 기록을 세웠다.

지난 23일 아이돌 차트에서 2월16일부터 2월22일까지 집계된 2월 3주차 평점 랭킹을 보면 임영웅이 31만9534표를 얻어 최다 득표자에 올랐다. 이로써 해당 차트에서 임영웅은 256주 연속 1위라는, 다른 누구도 감히 범접할 수 없는 대기록을 달성했다. 장기간 이어진 독주는 아직 그 기세가 꺾일 기미를 보이지 않는다.

무엇보다 아이돌 차트 평점 랭킹은 팬들이 직접 참여해서 점수를 매기는 지표로, 스타를 향한 지지 규모를 여실히 보여준다. 스타의 실질적인 팬덤 규모를 가늠할 수 있는 ‘좋아요’에서도 임영웅은 가장 많은 3만2412개를 받은 것으로 나타났다. 이와 같은 눈부신 결과에는 팬덤 ‘영웅시대’의 열렬한 성원과 응원이 뒷받침된 것으로 보인다. 가수 임영웅의 독보적인 입지를 다시 한 번 실감할 수 있다.

한편 임영웅의 단독 콘서트도 예고돼 있다. 소속사 물고기뮤직 공지에 따르면 오는 9월, 임영웅은 경기 고양종합운동장 주경기장에서 ‘IM HERO - THE STADIUM 2’를 펼친다.

◆ BTS 정국 ‘세계에서 가장 유명한 25인’ 선정… 호날두·머스크·트럼프 급

방탄소년단(BTS)의 멤버 정국이 세계에서 가장 유명한 25인으로 선정되면서 ‘월드 클래스’의 인지도와 인기를 증명했다.

전 세계의 유명 인물과 장소, 음식, 자연 현상, 미술품 등을 소개하는 정보형 웹 사이트 월드페이머스씽스에서 선정한 ‘세계에서 가장 유명한 25인(Top 25 Most Famous Persons in the World)’에 18위로 오른 정국은 해당 리스트에서 유일한 K-팝 가수다.

리스트에는 축구 선수 크리스티아누 호날두, 리오넬 메시를 비롯해 최고 자산가이자 기업가인 일론 머스크, 미국 대통령 도널드 트럼프, 유명 팝 스타 테일러 스위프트, 비욘세, 저스틴 비버, 아리아나 그란데, 페이스북 창업자 마크 저커버그, NBA 선수 르브론 제임스 등 음악과 스포츠, 정치, 실리콘밸리와 같이 다양한 분야의 유명인들이 함께 이름을 올렸다.

월드페이머스씽스는 정국에 대해 “세계적으로 인기 있고 영향력 있는 뮤직 스타”라며 “강렬한 목소리, 매력적인 성격, 뛰어난 퍼포먼스로 전 세계 수많은 팬의 마음을 사로잡았고 한국을 넘어 전 세계적으로 인기를 누리는 국제적인 아이콘이다”라고 설명했다. 또 “정국은 2026년 세계에서 가장 유명하고 찬사를 받는 젊은 아티스트 중 한 명이 될 것이며 그의 음악, 재능, 헌신을 통해 팬들에게 영감을 줄 것이다”라고 예측했다.

이전에도 정국은 미국 포털 사이트 AOL이 선정한 ‘세계에서 가장 유명한 인물 톱 15인’ 리스트에도 선정된 바 있다. 해당 리스트에 남성 아티스트는 정국과 저스틴 비버 단 두 명이었다. 또 정국은 미국 매거진 에스콰이어에서 발표한 ‘음악계에서 가장 스타일리시한 남성 50인’ 리스트에도 11위에 이름을 올렸다.

최근 정국은 한국인 최초 스위스 럭셔리 시계 브랜드 위블로의 공식 글로벌 앰버서더가 되었으며, 전 세계 남성 중 최초로 명품 브랜드 샤넬 뷰티 글로벌 엠버서더까지 차지함으로써 세계적인 인기와 인지도를 가졌음을 뚜렷이 드러냈다.

◆ 옥택연, 봄날의 신랑 된다…4월 24일 결혼

그룹 2PM 멤버 겸 배우 옥택연이 오는 4월 결혼한다.

25일 한 매체 보도에 따르면 옥택연은 4월 24일 서울 모처에서 비공개로 결혼식을 진행한다.

앞서 옥택연은 지난해 11월 결혼 소식을 직접 알렸다. 소속사 측은 “결혼식은 내년 봄에 양가 가족들과 친인척, 가까운 지인들만 모시고 서울 모처에서 비공개로 진행될 예정”이라며 “배우자가 비연예인인 만큼, 세부사항은 비공개로 진행되는 점 깊은 양해 부탁드린다”고 전했다.

이어 “결혼 이후에도 옥택연 배우는 좋은 작품과 다양한 활동으로 인사드릴 예정이다. 옥택연 배우에게 계속해서 아낌없는 응원과 사랑 부탁드린다”고 덧붙였다.

한편, 옥택연은 2008년 2PM으로 데뷔해 가수와 배우 활동을 병행해왔다. 2020년부터 4세 연하의 비연예인과 교제해왔으며, 오랜 연애 끝에 결실을 맺게 됐다.

◆ ‘두쫀쿠’ 다음은? 강호동의 봄동 비빔밥 대유행

최근 각종 다양한 SNS 및 커뮤니티에서 유행을 선도했던 ‘두쫀쿠’에 이어 강호동의 ‘봄동 비빔밥’이 새로운 유행 먹거리로 급부상했다.

2008년 2월 방송된 KBS 2TV ‘1박 2일’에서 강호동은 어르신과 함께 직접 봄동을 땄다. 이어 손맛이 듬뿍 담긴 봄동 겉절이를 맛본 뒤 밥을 야무지게 비벼 커다란 대야 하나를 비우는 먹방을 선보였다. 강호동은 “배추가 고기보다 맛있다”며 감탄을 아끼지 않았다.

18년 전 방송된 이 먹방이 2026년 유튜브에 쇼츠 영상으로 업로드됐다. 그 후 수많은 크리에이터 및 유튜버들이 봄동 비빔밥 콘텐츠를 선보이면서 화제를 모으고 있는 것이다. 마침 날이 풀리고 봄이 오면서 제철을 맞이한 봄동 비빔밥은 ‘두바이 쫀득 쿠키’, 일명 ‘두쫀쿠’에 이어지는 새로운 유행 음식으로 재조명된 상황이다. 봄동의 가격도 급등하고 있다.

KBS는 지난 23일 공식 유튜브 채널에 ‘공식이 말아 주는 강호동의 봄동 비빔밥 먹방’이라는 제목의 영상을 업로드했다. 이는 18년 만에 핫이슈로 떠오른 ‘봄동 비빔밥’ 유행에 탑승하며 기쁨을 표현한 것으로 보인다.

◆ 日 프듀 ‘신세계’, 누적 조회수 840만회…실트 1위 찍었다

일본판 프듀 ‘신세계’가 본격적인 여정의 막을 열었다.

일본판 ‘프로듀스 101’ 네 번째 시리즈인 ‘PRODUCE 101 JAPAN 新世界(신세계)’가 지난 24일 일본 현지에서 기자발표회와 오프라인 이벤트 ‘101DAY(101데이)’를 개최했다. 테마송 퍼포먼스 공개 이후, 연습생들이 대중과 처음 대면하며 인사하는 자리인만큼 현지 매체들의 뜨거운 취재 열기와 팬들의 응원이 더해지며 어느 때보다 이목을 모았다.

일본 지바현에서 진행된 ‘101DAY’는 글로벌 K-POP 콘텐츠 플랫폼 ‘엠넷플러스(Mnet Plus)’를 통해서도 라이브 스트리밍되어 온·오프라인을 아우르는 열띤 호응을 얻었다. 첫 오프라인 행사임에도 불구하고 전세계 106개 지역에서 시청이 이어지며 심상치 않은 글로벌 관심을 입증한 것. 접속 현황을 분석한 결과 일본을 제외한 지역에서는 한국이 가장 높은 비중을 차지했으며, 이어 중국, 인도네시아, 대만, 미국 순으로 집계됐다.

프로그램에 대한 온라인 반응 역시 주목할만하다. 프로그램 관련 영상 누적 조회수가 공식 유튜브 채널에서만 840만 회를 넘어서며 열기를 입증한 가운데, 세계적인 안무가 커스틴과 KAITA가 안무에 참여한 테마송 ‘新世界 (SHINSEKAI)’ 퍼포먼스 영상 또한 조회수 상승세를 기록하고 있다. 일본 현지 반응도 뜨겁다. 특히 글로벌 멀티테이너 딘 후지오카와 최수영의 ‘프로듀서 대표’ 출연 발표 이후, 관련 키워드가 일본 최대 포털 ‘야후 재팬’ 실시간 트렌드 1위에 올라 높은 현지 관심을 입증했다.

한편, ‘프듀재팬 SHINSEKAI’는 그룹 JO1, INI, ME:I를 탄생시키며 명실상부 일본 최대 규모의 아이돌 서바이벌 오디션 프로그램으로 자리매김한 ‘PRODUCE 101 JAPAN’의 네 번째 시리즈다. 엠넷플러스는 이번 ‘프듀재팬 SHINSEKAI’의 글로벌 공식 플랫폼으로, 일본을 제외한 전 세계 라이브 스트리밍과 투표 등을 함께 하며 글로벌 팬덤 아지트로서 여정을 함께한다.

