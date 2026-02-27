제스파, 전신 자극형 스텝퍼 스윙키 보드 출시

사진=제스파

헬스케어 전문 브랜드 제스파(ZESPA)가 전신 자극형 스텝퍼인 '스윙키 보드'를 새롭게 출시했다고 27일 밝혔다.

브랜드에 따르면 제스파가 선보이는 스윙키 보드는 유산소와 근력, 밸런스까지 한 번에 해결할 수 있는 스텝퍼다. 특히 하체 및 상하 반복 운동에 머무르던 기존 스텝퍼 제품들과 달리, 전신 밸런스를 강조한 제품으로 주목받고 있다.

기존 스텝퍼의 경우 무릎을 큰 각도로 굽혔다가 펴는 동작을 반복하는 만큼 무릎에 무리가 많이 간다. 또 상체 운동이 제한적이고 유압식 실린더 사용으로 발열이 발생하여 운동 시간에 제약이 발생한다.

하지만 제스파의 스윙키 보드는 좌우 스윙 매커니즘으로 무릎 부담을 최소화하였으며 코어, 엉덩이, 하체는 물론 복부, 상체까지 자극 범위를 확장했다. 또 흔들리는 보드 위에서 균형을 잡기 위한 밸런스 개입을 유도, 전신 운동이 가능하다.

스윙키 보드는 V형 프레임으로 하중 분산이 효과적이며 안정적이기 때문에 층간소음에 대한 걱정이 없다. 논슬립 패드에는 넓고 촘촘하게 설계된 돌기가 있어 미끄러지지 않게 도와주는 데다 저소음으로 실내 사용에 최적화되어 있다는 것이 브랜드 측 설명이다.

운동 방법이 쉽기 때문에 어렵지 않게 사용할 수 있고 유압식 실린더가 아닌 스프링 구조라 발열이 없어 장시간 운동도 가능하다. 이외에도 근력밴드, 루프밴드, 푸시업바 등으로 다양한 운동이 가능하여 상체를 포함한 전신 자극 운동을 즐길 수 있다.

스윙키 보드는 제스파가 처음으로 선보이는 운동기구 제품으로 특별한 의미를 지닌다. 제스파는 이번 신제품 출시를 계기로 안마기기, 안마의자와 같은 리커버리를 넘어 바디 케어 솔루션까지 아우르는 웰니스 브랜드로 확장할 계획이다.

제스파 관계자는 “새롭게 선보이는 스윙키 보드는 기존 스텝퍼의 한계를 넘어선 전신 자극형 스텝퍼로, 상하 반복 운동이던 스텝퍼 카테고리를 재정의하는 제품이다”라면서 “앞으로 웰니스 브랜드로 확장하며 더욱 다양한 제품을 선보일 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

