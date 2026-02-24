싱송라 예빛, 신곡 ‘트래블러’ 발매…위로 담은 포크송

싱어송라이터 예빛(Yebit)이 24일 디지털 싱글 'Traveler(트래블러)'를 발매했다.

'Traveler'는 예빛이 몽골 여행에서 영감 받아, 우리가 살아가는 하루하루를 여행에 비유해 풀어낸 포크 장르의 곡이다. 어디로 향할지 몰라 흔들리던 순간들마저 결국 우리를 더 단단한 여행자로 만들어주길 바라는 마음을 담았다. 싱어송라이터 구름이 편곡에 힘을 보태 한층 풍부해진 사운드를 완성했다.

이에 앞서 예빛은 최근 공식 SNS를 통해 '함께 떠날 준비 되셨나요?'라는 문구와 함께 여행지에서 촬영한 사진을 게재한 바 있다. 이어 지난 23일 'Traveler'의 콘셉트 포토를 공개했다. 푸른 하늘 아래 푸른 초원을 배경으로 자유분방한 매력을 선보이며 신곡에 대한 기대감을 높였다.

예빛은 2020년 싱글 '날 위해 웃어줘'로 가요계 정식 데뷔한 이래 일상 속 작은 순간들을 노래하며 감성적인 음악 세계를 구축해 온 싱어송라이터다. 예빛은 지난해 9월 EP '마음의 세탁소'를 발매한 데 이어, 지난 1월 '2026 YEBIT CONCERT : 롤링 31주년 기념 공연'을 성황리에 마치며 탄탄한 음악 행보를 펼쳐왔다. 나아가 예빛은 오는 27일 '제78회 라이브 클럽 데이'에 출격하며 활발한 활동을 지속할 예정이다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

