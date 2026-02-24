배우 이주승이 조부상 이후 감사의 마음을 전했다.

이주승은 24일 소셜미디어에 "97세에 떠나신 존경하는 6·25 참전용사, 그리고 따뜻한 선생님, 그리고 존경하고 사랑하는 내 할아버지 안녕. 편히 쉬세요"라는 글과 함께 사진을 올렸다.

사진에는 이주승의 할아버지 고(故) 이종규씨의 유골함이 안치된 모습이 담겼다.

이주승은 국가유공자인 할아버지를 호국원에 안치했다고 전했다.

이주승은 "할아버지를 잊지 않고 함께 추모해주셔서 감사하다"며 "그 따뜻함이 많은 위로가 됐다"고 감사의 뜻을 전했다.

고 이종규씨는 지난 22일 별세했다. 향년 97.

이종규씨는 6·25전쟁 당시 장교로 참전한 뒤 전역 후에는 초등학교 교사로 재직하며 평생을 교육에 헌신한 것으로 알려졌다.

이주승은 빈소에서 상주로 조문객을 맞이하며 고인의 마지막 길을 배웅했다. 그는 예능을 통해 과거 조부모댁에 자란 추억을 전한 바 있다.

<뉴시스>

