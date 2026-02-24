이세영, 모델 데뷔 선언…“3월 런웨이 선다” 무슨 일?

사진 = 이세영 SNS 게정

코미디언 이세영이 모델로 새 출발하게 됐다는 소식을 알렸다.

이세영은 24일 자신의 SNS에 “여러분 저 모델 데뷔합니다!”라는 글과 함꼐 여러 장의 사진을 게재했다. 그는 “모델 준비는 한 브랜드와 함께 하게 됐어요 (착용한 레깅스는 제가 런칭한 레깅스!)”라고 덧붙였다.

공개된 사진 속 이세영은 레깅스를 입고 탄탄한 몸매와 균형 잡힌 비율을 뽐냈다. 작은 키에도 불구하고 늘씬한 실루엣을 드러내 눈길을 끌었다.

또 그는 “누워만 있으면 (1시간 30분 동안 누워있으면 됨) (방 옮기면서 다양하게 관리해줌..) 알아서 체중과 체지방을 빼주는 다이어트. 주변에선 다들 알게 모르게 하고 있는 다이어트 방법!”이라고 밝혔다.

이세영은 “돈 벌어서 뭐 하나~~ 자기 관리에 투자해야지! 저 열심히 다니고 있는데 진짜 놀랄 정도로 감량하고 있어요”라며 “저 3월에 모델로 런웨이 서게 됐거든요! 지금보다 더 예쁜 몸 만들어서 보여드릴게요”라고 각오를 전했다.

한편 이세영은 최근 유튜브 채널을 통해 쌍꺼풀, 코, 가슴 확대 등 다양한 성형 및 시술에 약 1억 원을 투자했다고 밝혀 화제를 모은 바 있다.

