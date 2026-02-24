샤이니 태민, 빅플래닛메이드와 전속계약 종료…1년 10개월 만에 결별

사진 = 빅플래닛메이드

그룹 샤이니 태민이 약 1년 10개월 만에 소속사 빅플래닛메이드엔터를 떠났다.

빅플래닛메이드엔터는 24일 “당사와 아티스트 태민과의 전속계약이 종료되었음을 알려드린다”며 “계약 종료 이후에도 아티스트의 활동에 대한 변함없는 응원과 관심 부탁드린다”고 밝혔다.

앞서 태민은 데뷔 때부터 16년간 몸담았던 SM엔터테인먼트와 계약을 마친 뒤, 2024년 4월 빅플래닛메이드엔터와 전속계약을 체결했다. 그러나 약 1년 10개월간의 동행 끝에 각자의 길을 걷게 됐다. 전속계약 종료에 대한 구체적인 사유는 공개되지 않았다.

한편 태민은 2008년 샤이니로 데뷔해 뛰어난 퍼포먼스와 안정적인 실력으로 K팝 2.5세대를 대표하는 아티스트로 자리매김했다. 솔로 가수로서도 입지를 다진 그는 오는 4월 미국 ‘코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’ 무대에 오를 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

