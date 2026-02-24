응원하는 K리그 유니폼을 입고 달린다… ‘2026 서울 팀 K리그 런’ 개최

사진=한국프로축구연맹 제공

한국프로축구연맹이 중앙일보에스와 함께 국내 프로스포츠 리그 최초로 대규모 러닝 이벤트 ‘2026 서울 팀 K리그 런’을 개최한다.

문화체육관광부가 후원하는 이번 대회는 K리그를 널리 알리고 팬 참여 문화를 확대하기 위해 마련됐다. 대회명에는 팀과 팬을 하나로 연결하는 ‘팀 K리그’의 정체성과 서로 다른 팀의 유니폼을 입었더라도 모두 같은 방향을 향해 달린다는 메시지가 담겨 있다.

팀 K리그 런은 오는 3월28일 상암 평화공원 일대에서 7000명 규모로 진행될 예정이다. 코스는 10km 단일 코스로 운영되며 참가비는 인당 7만5000원이다.

참가자 전원에게는 한정판 티셔츠와 반다나가 제공된다. 완주자에게는 메달이 수여된다. 참가자는 개인 소장 K리그 유니폼을 입고 달리는 것이 원칙이고, 유니폼이 없는 경우 참가자에게 제공되는 ‘팀 K리그 런’ 한정판 티셔츠를 착용하고 참가할 수 있다.

이 밖에도 행사 당일 팀 K리그 런 현장에는 기록 포토존, 슈팅 챌린지 등 팬들이 즐길 수 있는 풍성한 이벤트가 마련된다. 자세한 정보는 ‘팀 K리그 런 홈페이지’를 통해 확인할 수 있다.

아울러 ‘팀 K리그 런’ 사전 접수는 포브스코리아 및 월간중앙 PDF 구독자 선착순 2000명 한정으로 열린다. 접수는 오는 26일 오전 10시부터 27일 오후 2시까지 포브스코리아 및 월간중앙 홈페이지에서 진행된다. 해당 기간 PDF 구독 상품 구매 시 자동으로 사전 접수 자격이 부여된다. 사전 접수 대상자에게는 전용 티켓 구매 링크가 개별 안내될 예정이다.

일반 접수는 오는 3월3일 오전 10시부터 팀 K리그 런 홈페이지에서 선착순으로 진행된다.

연맹 IP사업팀은 “올해는 팀 K리그 런을 시작으로 팬들이 K리그의 브랜드와 가치를 일상 속에서 직접 경험할 수 있도록 다양한 IP 기반 콘텐츠를 지속적으로 선보일 계획이다. 스포츠를 관람하는 것을 넘어 함께 참여하고 공감할 수 있는 접점을 확대해 K리그 브랜드 경험을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

