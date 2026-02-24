이강인, 손흥민 제치고 생애 첫 대한축구협회 올해의 선수… 감독상은 이정효

사진=대한축구협회 제공

이강인(PSG)이 손흥민(LAFC)를 제치고 생애 첫 대한축구협회 올해의 선수로 선정됐다.

대한축구협회는 24일 천안 코리아풋볼파크에서 2025 KFA 어워즈를 개최했다. 2025년 한 해 한국 축구 발전에 기여한 선수, 지도자, 심판, 관계자 등에 대한 시상을 진행했다.

올해의 선수는 대표팀과 소속팀에서 뛰어난 활약을 펼친 대한민국 남녀 선수에게 주는 상이다. 기자단 투표 점수 50%와 협회 전문가(전력강화위원회, 기술발전위원회 및 여자축구 전임지도자) 투표 점수 50%를 합산해 선정한다.

남자부 올해의 선수로 처음 선정된 이강인은 합산 포인트 31.4점을 얻어 전년도 수상자이자 역대 8회로 최다 수상자인 손흥민(29.2점)을 제치고 1위에 올랐다. 3위는 이재성(마인츠, 12.9점)이다. 이강인은 소속팀에서는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그, 프랑스 리그1, 쿠프 드 프랑스 우승 트레블 멤버로 활약했다. 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵 준우승에도 기여했다. 대표팀에서도 꾸준한 공격포인트를 기록하며 월드컵 본선 진출 과정에서 중요한 역할을 수행했다.

여자부 올해의 선수는 장슬기(경주한수원, 18.4점)가 선정됐다. 통산 3번째 수상이다. 장슬기는 여자대표팀의 20년 만의 E-1챔피언십 우승 과정에서 결정적인 활약을 펼치면서 대회 최우수선수(MVP)를 수상했다. 역대 최다 수상자인 지소연(수원FC, 15점)은 2위, 3위는 정지연(화천KSPO, 12.5점)이 차지했다. 장슬기는 2018년, 2020년에 이어 세 번째 수상이다.

남녀 유망주에게 주어지는 올해의 영플레이어상은 강상윤(전북 현대)과 김민지(서울시청)가 받았다. 강상윤은 지난해 뛰어난 기량과 활동량을 바탕으로 전북의 K리그 및 코리아컵 우승에 기여했다. 성인 대표팀에도 첫 선발되며 차세대 자원으로 자리매김했다. 김민지는 서울시청에서 주전 미드필더로 활약하며 WK리그 베스트일레븐 미드필더로 선정됐다. A대표팀에도 첫 발탁되어 E-1 챔피언십 우승에도 기여했다.

올해의 지도자상은 이정효 감독(수원 삼성)과 강선미 감독(화천KSPO)이 차지했다. 이정효 감독은 2025년 광주FC를 이끌며 탁월한 전술 운영 및 팀 조직력을 바탕으로 시도민구단 역사상 최초의 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트 8강 진출을 달성하고 코리아컵 준우승을 차지했다. 강선미 감독은 감독 부임 첫 해 화천KSPO를 전국여자축구선수권, 전국체전, WK리그 우승으로 이끌며 트레블을 완성해 지도력을 입증했다.

올해의 심판상은 김대용(남자 주심), 방기열(남자 부심), 정은주(여자 부심) 심판이 각각 수상했다. 올해의 클럽상은 2025시즌 K5리그 챔피언십 우승팀이다. 디비전리그에서 클럽 운영의 모범사례로 자리 잡고 있는 서울양천구TNT FC에게 주어졌다.

이 밖에도 김해시 홍태용 시장 등 지난 한해 축구 발전에 기여한 축구계 내외 인사들에게 감사패 및 공로패가 수여됐다. 고 이종환 전 대한축구협회 회장과 고 장원직 전 대한축구협회 부회장에게는 특별공로패가 수여됐다.

