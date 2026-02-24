[단독]‘솔로지옥5’ 신현우, 김민지와 ‘놀라운 목요일’서 재회

'솔로지옥5' 출연자 신현우. 신현우 SNS

‘솔로지옥5’ 신현우가 ‘놀라운 목요일’로 김민지와 재회한다.

24일 세계비즈앤스포츠 취재결과 ‘솔로지옥‘ 출연자 신현우가 tvN 파일럿 예능 ‘놀라운 목요일’ 첫 화 게스트로 출연한다.

‘놀라운 목요일’은 인기리에 tvN 장수 예능으로 자리 잡은 ‘놀라운 토요일’의 스핀오프로 현재 방영 중인 ‘차가네’ 후속으로 파일럿 편성된다. 고정 MC진과 다수의 게스트가 출연을 예고한 가운데, ‘솔로지옥’ 시즌5로 시청자를 설레게 한 신현우의 의외의 행보에 관심이 모인다.

핸드볼 선수 출신 지도자로 활동하고 있는 신현우는 ‘솔로지옥5’의 반전 순정남으로 활약하며 눈도장을 찍었다. 지난 10일 최종화가 공개된 가운데, 신현우는 김고은의 선택을 받지 못하며 아쉬운 엔딩을 맞았다. 최종 커플 매칭은 실패했지만, 예능에 출연하며 행보를 이어갈 전망이다.

‘놀라운 목요일’ 첫 화에는 신현우를 비롯해 ‘솔로지옥5’ 출연자이자 현직 육상선수 김민지가 동행할 예정이다. 지옥도를 떠나 현실에서 만난 두 출연자가 어떤 케미스트리를 형성할지 주목된다.

한편, 내달 첫 방송 예정인 ‘놀라운 목요일’은 2021년 티빙 오리지널로 스핀오프 ‘아이돌 받아쓰기 대회’를 선보인 이후 약 5년만에 시도하는 스핀오프다. ‘놀라운 토요일’의 정체성을 담당하는 붐은 ‘놀라운 목요일’에도 합류해 세계관을 이어간다. 이 밖에도 이용진, 정이랑, 조째즈, 서은광 등 대세 예능인들이 MC로 나선다.

‘놀라운 목요일’은 목요일 저녁 편성돼 일상에 지친 시청자들에게 웃음을 전할 예정이다. 노래방 대결을 콘셉트로 한 음악 예능이 예고된 가운데, 지옥도를 핑크빛으로 물들인 이들이 어떤 활약을 보여줄지 기대를 모은다.

