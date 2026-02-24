“웃는 얼굴로 왜 슬피 우느냐”…故 설리, 어린 시절 앳된 모습에 먹먹

사진 = 설리 친오빠 SNS 계정

그룹 에프엑스 출신 배우 고(故) 설리의 어린 시절 사진이 공개됐다.

설리의 친오빠는 24일 자신의 SNS에 “웃는 얼굴을 하고 왜 그리 슬피 우느냐”라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 어린 설리가 단발머리를 한 채 카메라를 바라보고 있는 모습이 담겼다. 편안한 옷차림에 앳된 얼굴로 있는 그는 금세라도 미소를 지을 듯한 표정을 짓고 있다. 특히 또렷한 눈빛이 보는 이들의 시선을 사로잡았다.

사진을 본 누리꾼들은 “응원할게요”, “보고싶다”, “거기서는 잘 지내길. 고인의 명복을 빈다”, “천사 같다” 등의 댓글을 남기며 그리움을 전했다.

한편 설리는 2005년 드라마 ‘서동요’로 아역 배우 활동을 시작했으며, 2009년 걸그룹 에프엑스로 가수 데뷔했다. 이후 ‘라차타’, ‘핫썸머’, ‘첫사랑니’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 설리는 2019년 10월 향년 25세로 세상을 떠났다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]