‘인더섬 with BTS’, 방탄소년단 완전체 컴백 맞춰 새단장

드림에이지는 모바일 매치3 퍼즐 게임 ‘인더섬 with BTS’가 오는 3월 방탄소년단(BTS)의 완전체 활동 재개에 맞춰 새롭게 변화한다고 24일 밝혔다.

인더섬 with BTS는 지난 11일 공개한 티징 영상에서 ‘The Bomb is Coming’이라는 메시지를 선보였다. 이는 팬덤의 공식 응원봉을 모티브로 설정한 것으로, 게임과 이용자 간 마음의 연대를 강조해 눈길을 모았다.

인더섬 with BTS는 3월 BTS의 완전체 활동을 맞아 게임 업데이트를 진행한다. 신규 콘텐츠 추가는 물론 퍼즐의 속도감과 플레이 경험을 개선해 새로운 재미를 제공할 예정이다.

티징 영상 공개를 기념해 다양한 이벤트도 진행된다. 내달 2일까지 X에 게시된 영상의 ‘리트윗(RT)’ 수와 인스타그램 영상의 ‘좋아요’ 수가 목표치를 달성하면 이용자 전원에게 하트 15분, 로켓 1개 등의 보상을 제공한다. 이외에도 추첨을 통해 인더섬 공식 머치 ‘봄날’ 피규어를 5명에게 지급한다.

또한 다음달 15일까지 ‘봄날’, ‘버터(Butter)’, ‘다이너마이트(Dynamite)’ 등에서 영감을 받아 제작된 인더섬 코스튬과 무작위로 노출되는 인더섬 캐릭터를 꾸민 뒤, 메시지를 작성해 캐릭터 카드를 제작하는 이벤트도 열린다. 해당 카드를 인더섬 with BTS 공식 SNS에 공유하면 추첨을 통해 총 5명에게 신규 공식 응원봉을 증정한다.

