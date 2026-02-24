“이 정도였어?” 지효, 크롭탑 자태에 감탄…압도적 아우라

사진 = 지효 SNS 계정

걸그룹 트와이스 멤버 지효가 독보적인 스타일과 탄탄한 몸매를 드러냈다.

지효는 24일 자신의 SNS에 별다른 멘트 없이 여러 장의 사진을 게재하며 근황을 전했다.

공개된 사진 속 지효는 크롭탑과 와이드 팬츠를 매치한 캐주얼 룩으로 탄탄한 복근과 균형 잡힌 바디라인을 드러냈다. 여유로운 포즈와 함께 카메라를 응시하는 강렬한 눈빛으로 당당한 에너지를 전했다.

이어 공개된 또 다른 컷에서는 화이트 컬러의 크리스털 장식 의상을 입고 한층 카리스마 넘치는 분위기를 완성했다. 마이크 헤드셋과 액세서리까지 조화롭게 소화하며 무대 위 아티스트로서의 존재감을 각인시켰다.

한편 지효가 속한 트와이스는 지난해 7월부터 월드투어 ‘THIS IS FOR’를 진행 중이다. 총 43개 지역, 78회 규모로 이어지는 이번 투어는 오는 3월까지 캐나다, 미국, 대만 등에서 현지 팬들과 만날 예정이다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

