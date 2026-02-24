배우 김희정이 오늘(24일) 오전 방송된 KBS 1TV '아침마당'에 출연해 드라마 같은 인생사와 새 작품에 대한 열정을 드러냈다.

이날 김희정은 KBS 2TV 새 일일드라마 '붉은 진주'의 주역으로서 동료 배우 박진희와 함께 등장해 시청자들의 눈길을 사로잡는 보석 같은 입담을 과시했다.

이번 방송에서 김희정은 "너무 순해 보이는 인상이라 고민하다가 더 얄미워 보이라고 점을 찍었다"라고 말하며 새 일일드라마 '붉은 진주'에서 파격적인 연기 변신을 예고했다.

김희정은 지금의 날씬한 모습과는 상반된 반전 과거를 공개했다. 학창 시절 뚱뚱했던 몸 때문에 배우를 꿈꾸지 못했다고 사연을 털어놓은 김희정은 배우가 되기 위해 연극에 대해 공부하고 준비하여 연출 전공으로 대학교에 입학했다고 밝혔다.

이어 대학교에서 연극을 하게 되었지만 계속 아줌마 역할만 맡게 되자 드레스를 한 번은 입어봐야 될 것 같다는 생각으로 다이어트를 했고, 현재까지 유지하는 모습으로 철저한 자기 관리의 면모를 보였다.

또한 무명 시절의 불안함을 이겨내기 위해 식당 창업까지 고려하며 대비했던 고백은 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다. SBS 공채로 뽑혔음에도 10년 넘게 단역에 머물며 미래를 고민해야 했던 김희정은, 그런 절실함 속에서도 연기에 대한 끈을 놓지 않고 성실하게 임해온 끝에 현재의 자리에 올라섰음을 진솔하게 전했다.

뿐만 아니라 '국민 불륜녀'라는 세간의 오해에 대해 유쾌하면서도 직접적인 해명에 나섰고 김희정은 VCR을 보며 "저 당시에도 본처이자 조강지처였다"라며 억울함을 호소했다. 끝으로 "5개월 동안 여러분들을 만나러 갈 테니 많은 사랑 부탁드린다"라며 작품에 대한 애정을 드러냈다.

