‘달팽이 들으러 가자’…이적x김진표 패닉 온다, 20년 만에 단콘

20년을 기다린 보람, 심장을 뛰게 하는 전설의 귀환. 마침내 패닉이 온다.

싱어송라이터 이적과 독보적인 래퍼 김진표로 이루어진 듀오 ‘패닉(Panic)’이 20년 만에 단독 콘서트로 돌아온다. 이번 공연은 이적과 김진표, 이 투샷을 무대 위에서 다시 볼 수 있는 뜻깊은 자리가 될 전망이다.

1995년 데뷔한 패닉은 총 4장의 앨범을 통해 ’달팽이’, ‘왼손잡이’, ‘UFO’, ‘내 낡은 서랍 속의 바다’ 등 실험적이면서도 대중적인 명곡을 연이어 발표하며 한국 대중음악사에 큰 자취를 남겼다. 긴 시간 전설의 귀환을 기다려온 팬들에게 이번 단독 콘서트는 벅찬 감동을 선사할 예정이다.

‘2026 패닉 콘서트 <PANIC IS COMING>’는 오는 4월 16일(목)부터 19일(일)까지 4일간 LG아트센터 서울, LG SIGNATURE 홀에서 열린다. 공연 시간은 평일인 목요일과 금요일은 오후 7시 30분, 주말인 토요일과 일요일은 오후 5시다.

본격적인 티켓 예매는 2월 26일(목) 오후 4시부터 시작된다. 예매는 ‘LG아트센터 서울 홈페이지’와 ‘NOL 티켓’ 두 곳에서 동시에 진행된다. 이에 앞서 2월 24일(화) 오전 11시에 예매 오픈 공지가 안내돼 큰 관심을 받았다.

