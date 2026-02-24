[톡★스타] “첫 유닛 앨범, 씹고 맛보고 즐겨주길” NCT 제노재민(JNJM)

NCT 제노재민(JNJM)이 23일 첫 미니앨범 보스 사이즈(BOTH SIDES)를 발표하고 유닛으로 전격 데뷔했다.

24일 제노는 “우선 이 조합을 정말 오래 기다려주신 팬분들이 많다는 걸 잘 알고 있다. 기다림에 보답할 수 있는 좋은 결과물을 들려드릴 수 있어서 기쁘다. 이번 유닛 활동을 시작으로 앞으로 저희가 보여드릴 새로운 모습들이 스스로도 기대된다”고 발매 소감을 밝혔다.

앨범은 양면성이라는 키워드 아래 서로 다른 매력을 지닌 제노와 재민이 각자의 색깔을 선명하게 드러내면서도 때로는 연결된 하나의 존재처럼 완벽한 균형을 이뤄내는 서사를 담았다. 동명의 타이틀곡을 포함해 아이돌(I.D.O.L.), 앗 잇 이즈(What It Is), 해시태그(HASHTAG), 와인드 업(WIND UP), 섹시어(sexier) 등 총 6곡이 수록돼 있다.

재민은 “앨범 전체를 관통하는 콘셉트가 가장 중요하다고 생각해 기획 단계부터 고민을 많이 했다. 비주얼과 음악 모두 콘셉추얼한 매력이 돋보일 수 있도록 완성도를 높이는 데 주력했다”고 설명했다. 제노는 “7명이 소화하던 분량을 둘이서 채워야 하다 보니 개인에게 주어진 역할이 훨씬 커지더라. 앨범을 작업하는 모든 과정에서 평소보다 더 큰 에너지가 필요하다는 점이 가장 달랐다”고 덧붙였다.

타이틀곡 보스 사이즈는 감각적인 사운드 디자인과 유려한 드럼 비트, 재치 있는 보컬과 랩이 경쾌하게 어우러진 힙합 댄스 곡이다. 가사에는 서로 다른 두 가지 매력으로 상대를 사로잡겠다는 메시지를 유쾌하게 풀어냈다.

두 사람은 “아마 많은 분들이 강렬하고 센 콘셉트를 예상하셨을 거다. 하지만 오히려 NCT 활동에서는 보여드린 적 없는 새로운 무드의 곡이라 선정하게 됐다. NCT 제노재민의 정체성과 앞으로 나아갈 방향성을 보여주기에는 보스 사이즈가 가장 착붙인 곡이라고 생각했다. 무엇보다 듣기 편안한 곡인 만큼 가볍고 기분 좋게 즐겨주셨으면 좋겠다”라며 “또 안무의 전체적인 흐름이 얼굴을 강조하는 동작들로 구성되어 있다. 저희의 손끝을 따라가신다면 각 파트마다 돋보이는 저희의 다채로운 매력을 하나도 놓치지 않고 발견하실 수 있을 것”이라고 자신감을 드러냈다.

마지막으로 유닛 데뷔를 기다려준 팬덤에게 제노와 재민은 “작년부터 유닛을 기다려 주신 시즈니(팬덤명), 오랜 시간 기다려 주셔서 진심으로 감사하다. 그동안 팬분들과 약속했던 유닛 앨범이 드디어 세상에 나올 수 있게 되어 정말 기쁘다. 정말 열심히 준비했으니 이번 활동 저희와 함께 마음껏 즐겨주시면 좋겠다. 오래 준비한 만큼 앨범의 모든 요소를 하나하나 ‘씹고 맛보고 즐기며’ 저희의 매력을 만끽해 주시길 바란다”라고 당부했다.

