‘파반느’ 한유은, 첫 등장부터 강렬 임팩트…‘신스틸러’ 등극

배우 한유은이 '파반느'의 신스틸러로 활약했다.

넷플릭스 영화 '파반느'는 마음의 문을 닫고 살아가던 세 사람이 서로에게 빛이 되어주며 삶과 사랑을 마주하게 되는 이야기를 그린다. '파반느'는 꿈과 사랑마저 포기해야 하는 현실 앞에 선 달콤하면서도 씁쓸한 청춘의 초상을 아름답게 담아내 호평을 얻고 있다.

극 중 한유은이 맡은 '현지'는 유토피아 백화점 명품관에서 일하는 직원으로, 밝고 솔직한 성격의 소유자다. 현지는 장난기 어린 모습으로 동료들에게 스스럼없이 농담을 건네는 등 특유의 당찬 매력으로 주변에 스며든다. 모두의 시선을 사로잡는 첫 등장씬은 매사 자신감 넘치는 현지의 매력을 단번에 보여줬다.

특히, 현지는 동료들과 함께 만난 자리에서 상황을 주도하며 활력을 더했다. 현지만의 직설적인 화법과 리액션은 극의 리듬을 살리는 포인트로 작용하며 보는 즐거움을 배가했다는 반응이다.

이렇듯 한유은은 현지의 에너지 넘치는 모습을 섬세하게 표현하며 극의 분위기를 환기시키는 역할을 톡톡히 해냈다. '파반느'를 통해 러블리한 면모로 명품 연기를 펼친 한유은이 앞으로 펼쳐갈 행보에도 관심이 집중된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

