WKBL, 아시아쿼터제도 확대…선발도 자유계약 방식으로

한국여자농구연맹(WKBL)은 24일 서울시 중구에 위치한 컨퍼런스하우스 달개비에서 제29기 제2차 임시총회 및 제3차 이사회를 개최, 다가오는 2026~2027시즌부터 아시아쿼터선수를 기존 드래프트 방식이 아닌 자유계약으로 선발하기로 했다.

새로운 제도에 따르면 구단은 월 2200만원 이내에서 아시아쿼터선수를 자유롭게 선발할 수 있다. 구단의 선택에 따라 최대 2명을 보유할 수 있으며 1, 4쿼터엔 1명, 2, 3쿼터엔 2명이 출전할 수 있다.

선수의 재계약은 가능하며 재계약 시, 월 급여의 10퍼센트 이내에서 인상 가능하다. 인상액은 샐러리캡에서 제외된다.

선발 대상자 범위도 대폭 확장한다. 일본, 필리핀, 대만, 베트남, 인도네시아, 태국, 싱가포르, 몽골, 카자흐스탄의 총 9개국 국적자 중에서 가능하다. 기존엔 일본 국적자만 뽑을 수 있었다. 향후 대상 국가를 더욱 확대할 예정이다.

한편, 이날 임시총회에서는 BNK부산은행(구단주 은행장 김성주)의 회원 변경을 승인하고 우리은행(단장 이정섭), BNK부산은행(단장 강상길)의 이사 변경을 승인했다.

