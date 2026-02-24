콘진원, AI 콘텐츠 산업에 ‘198억원’ 투입…역대 최대

AI 콘텐츠 제작지원 배너 이미지. 한국콘텐츠진흥원 제공

한국콘텐츠진흥원이 인공지능(AI)을 콘텐츠 산업의 핵심 성장 동력으로 육성하는 데 집중한다.

콘진원은 올해 AI 콘텐츠 제작 지원 사업에 총 198억원 규모의 예산을 투입한다고 24일 밝혔다.

이번 제작 지원은 콘텐츠 기업의 성장 단계에 따라 진입형·선도형·협력형 3개 유형으로 구분해 추진한다. 단계별 지원 체계를 통해 초기 진입부터 글로벌 시장 진출까지 체계적인 도약을 지원한다.

먼저 진입형은 AI 기반 콘텐츠 제작 역량을 보유한 중소기업의 시장 진입과 성장을 지원하는 분야로, 과제당 최대 2억원 규모로 총 24개 내외 과제를 선정한다. 기존 장르 제작 공정의 고도화 중심 장르 융합, 확장현실(XR)·상호작용형·몰입형 콘텐츠 등 기술 기반 표현 방식에서 새로운 소비 경험을 창출하는 신기술 융합, 그리고 콘텐츠 제작 현장에서 활용 가능한 AI 기반 설루션 및 플랫폼 개발·실증 등으로 구성된다.

선도형은 고도화된 AI 기술을 적용해 글로벌 경쟁력을 갖춘 콘텐츠 제작을 목표로 하며 과제당 최대 7억원, 총 10개 내외 과제를 선정한다. 전년 대비 지원 체계를 강화해 해외 진출 가능성이 높은 콘텐츠를 집중 지원한다.

협력형은 대기업 또는 중견기업과 중소기업 간 협력을 기반으로 콘텐츠 사업화 가능성을 높이고 동반 성장을 지원하는 분야로, 과제당 최대 4억원 규모로 총 16개 내외 과제를 선정한다. 아울러 오는 3월 협력형 사업 참여를 희망하는 중소기업을 대상으로 공개 설명회도 개최할 예정이다.

콘진원은 선정 기업을 대상으로 역량 강화 지원 프로그램도 함께 운영한다. 법률·저작권·사업화 상담과 전문가 연계, 비즈니스 매칭 등을 통해 AI 콘텐츠 제작 과정에서 요구되는 실무 역량을 높이고, 성과가 안정적인 사업화로 이어지도록 지원한다. 하반기에는 인공지능 콘텐츠 페스티벌을 개최해 제작 지원 성과를 산업계와 국민에게 확산할 계획이다.

유현석 콘진원장직무대행은 “AI 콘텐츠는 미래 콘텐츠 산업을 이끄는 핵심 분야”라며 “기업이 제작 경험을 축적하고 사업화로 연결할 수 있도록 지원 규모와 체계를 지속적으로 강화하겠다”고 밝혔다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]