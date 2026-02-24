최휘영 문체부 장관, 밀라노 올림픽 마친 선수단과 환영 행사

최휘영 문화체육관광부 장관. 사진=문체부 제공

문화체육관광부가 2026 밀라노-코르티나담페초 동계 올림픽을 마친 한국 선수단을 환영한다.

24일 문체부에 따르면 최휘영 문체부 장관은 이날 오후 인천국제공항 제2여객터미널 1층 입국장에서 올림픽을 마친 선수단과 환영 행사를 연다.

행사에는 대한체육회 유승민 회장과 이수경 선수단장, 선수단 본단으로 귀국하는 쇼트트랙, 피겨, 스피드스케이팅 선수들이 함께한다. 최 장관은 선수단에 꽃다발을 전달하며 대회에서 보여준 열정과 투혼에 대해 격려와 감사의 마음을 전한다. 이수경 선수단장은 대회 참가 결과를 보고한다.

최 장관은 “6개 종목의 우리 선수 71명은 단순한 승패와 메달 획득 여부를 넘어 우리 국민에게 큰 감동과 기쁨을 선사했다. 특히 선배 선수들과 신예 선수들이 조화를 이뤄 한국 동계 스포츠의 새로운 가능성을 보여줬고 미래 세대에게도 새로운 꿈과 도전의 이정표가 돼줬다”라며 “선수들이 무사히 대회를 마치고 귀국할 수 있도록 애쓴 모든 지도자와 관계자 여러분께 깊이 감사드린다. 문체부는 앞으로도 선수들이 더 좋은 환경에서 훈련하고, 세계 무대에 당당히 설 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”라고 밝혔다.

