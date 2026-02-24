프로축구 화성, 2026시즌 출정식… 팬들과 ‘BUILDING TWOGETHER’ 다짐

사진=화성FC 제공

사진=화성FC 제공

프로축구 화성FC가 지난 21일 수원대학교 음악대학 콘서트홀에서 ‘2026 화성FC 출정식’을 성황리에 개최하며 팬들과 함께 새 시즌을 향한 대장정을 시작했다.

이번 출정식은 선수단과 화성특례시민이 하나로 뭉치는 소통의 장으로 마련됐다. 행사는 정명근 구단주의 출정사를 시작으로 2026시즌 코칭스태프 및 선수단 소개가 이어졌다.

특히 팬 투표로 선정된 ‘2025시즌 시상식’에서는 김승건이 시즌 최우수선수(MVP)의 영예를 안았다. 우제욱이 베스크 골을 수상하며 지난 시즌의 감동을 다시 한 번 재현했다.

이어진 ‘선수단 Q&A’ 시간에는 선수들과 팬들이 격의 없이 소통하며 깊은 유대감을 쌓았다. 현장에서는 2026시즌 신규 유니폼 전시와 마스코트 포토월이 운영됐다. 온라인에서 조기 매진되었던 ‘2026 시즌권’의 현장 판매처에도 팬들의 발길이 이어져 새 시즌에 대한 높은 기대감을 증명했다.

행사의 대미는 선수단 전원과 팬들이 손을 맞잡는 ‘하이파이브’ 이벤트로 슬로건 ‘BUILDING TWOGETHER’의 의미를 되새겼다.

화성 송종국 대표이사는 “출정식은 선수단과 팬이 서로의 진심을 확인한 소중한 시간이었다. 팬 여러분이 보내주신 뜨거운 에너지를 원동력 삼아, 올 시즌 BUILDING TWOGETHER’ 라는 슬로건처럼 시민과 함께 성장하는 구단이 되겠다”고 소감을 전했다.

