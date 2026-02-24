세계가 반했다… 피겨 이해인, 보그 이탈리아 선정 외모 2위

피겨스케이팅 이해인이 지난 22일 이탈리아 밀라노 아이스 스케이팅 아레나에서 열린 피겨스케이팅 갈라쇼에서 복장을 갈아입고 있다. 사진=뉴시스

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에 출전한 한국 여자 피겨 싱글 이해인(고려대)이 이탈리아 매체가 선정한 외모 2위에 이름을 올렸다.

이해인의 소속사 디제이매니지먼트에 따르면 이해인은 패션 매체 ‘보그 이탈리아’가 선정한 ‘올릭픽 TOP5 LOOKS’ 톱5 중 2위에 이름을 올렸다.

이번 선정은 올림픽 성적과는 별개다. 은반 위에서 보여준 의상, 프로그램 콘셉트 조화, 비주얼 완성도, 선수 고유의 분위기와 표현력을 기준으로 이뤄졌다.

디제이매니지먼트는 “보그 이탈리아의 선정은 단순한 패션 순위를 넘어, 이해인이 무대 위에서 자신만의 색과 이미지를 구축하며 대중적 파급력까지 확보했다는 점에서 의미가 크다”며 “글로벌 패션 매체의 조명은 이해인이 문화적 감각과 스타성을 겸비한 인물로 자리매김했을 보여준다”고 했다.

이해인은 첫 올림픽이었던 이번 대회 여자 피겨 싱글에서 총점 210.56점을 기록해 24명 중 8위에 올랐다. 갈라쇼에도 참가해 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스’의 OST에 맞춰 저승사자 ‘사자보이즈’를 연상케 하는 갓과 검은 두루마기를 착용하고 K팝 아이돌로 변신했다.

